日本史上最強陰陽師　安倍晴明的神祕力量

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陰陽師與咒術的由來
日本尚未有文字之前，就有自然信仰為基礎的原創信仰－神道教。神道中不存在唯一絕對的神，在萬物皆有靈的前提下，不只人，哪怕只是工具都可成神，意味著萬物皆有神寄居其中，也會讓人產生敬畏。再者，神道教非常重視除穢，只要是靈就會有七情六慾，也包含著恐懼，形成了怨靈、咒靈，並產生了「穢」。人就算只是接觸到死亡或者災害帶來的事物，連靈魂也會受到不幸。這也是日本人特別愛乾淨的原因，因為要去除穢，才能免於災厄。至於如何隔離穢、咒怨，就得靠陰陽師使用咒術、製造結界來加以隔離。
自六世紀佛教傳入日本，誕生了神佛習合的思想後，日本的神被視為跟佛教的佛無異，接下來又結合從中國傳入道教、儒教、陰陽五行等等知識，陰陽師的咒術就成為以中國五行思想為基礎所結合出來的一套知識體系。事實上，陰陽師最早出現在飛鳥時代，隸屬於中務省陰陽寮的一個官職，通過修煉與實習來占卜、看風水，觀測天象與制定曆法，後來還延伸到巫術、祭祀，還可以預言。到了奈良時代建立了咒術相關的各種法律，只要關乎這些知識的書籍、器具都被禁止帶出陰陽寮。直到平安時代初期，陰陽道都屬於陰陽寮所獨佔的國家機密。
平安時代，咒術與怨靈的全盛時期
平安時代是個最重視咒術，也是怨靈或鬼魂最囂張跋扈的年代。西元784年時，桓武天皇決定從奈良平城京遷都到長岡京，然而不久後新都推動者藤原繼種卻遭人暗殺。有人把矛頭指向桓武天皇的親弟弟－早良親王，誣陷他為這起案件的主謀，不甘受辱的早良親王憤而絕食身亡。
不久奇怪的事件接連發生，桓武天皇的近親病死，國內頻繁發生天災人禍。桓武天皇命令陰陽師探查原因，才知道原來是已化為怨靈的早良親王所為。桓武天皇為了逃離怨念，決定廢了僅十年的長岡京，遷都平安京。依據陰陽道的都市規劃，在與長岡京之間設下一道道的結界，劃開兩座都城。然而真以為就此天下太平了嗎？事實上遷都平安京之後，流行病又起，產生的怨靈更多。平安京因而被稱為咒術與怨靈特別多、作亂最頻繁之魔都，其中還包括日本三大怨靈－平將門、菅原道真、崇德天皇。
皇室為了讓百姓免於惶恐之中，因而更加依賴陰陽師，讓當時的賀茂一族（陰陽世家）在京都內部劃下一道道的結界，造成京都的街道有如棋盤，甚至到後來街廓越來越細小瑣碎。再者，人們認為流行病之所以再起，是因為非常靈驗的言靈之神「一言主神」的殘暴所為。於是陰陽師決定將祂完全封印，然後再開始祭祀，這就成為最早將神明封印起來的案例，也就是結界的起始。而之後將結界持續發展、發揚光大的人，就是安倍晴明。
安倍晴明的橫空出世
根據《尊卑分脈》記載，安倍晴明生於920年，根據安倍氏所傳系圖，是大膳大夫官的下級貴族安倍義材之子。由於關於他的年少時期並沒有詳細的記載，直到960年才有確實紀錄。所以有關他的出身與年少時期，坊間流傳了許多神秘的傳說。
據在大阪府和泉氏的信太森葛葉稻荷神社所載，晴明的母親是一隻在信太森林修煉多年的狐仙，名叫葛之葉。某天，晴明的父親（這邊記載是安倍保名）從獵人手中救了她。葛之葉為了報恩，化為人形，生下了晴明。結果晴明五歲時，意外看到母親變回狐狸的模樣而嚎啕大哭。母親被識破身份後，只好離開人類的世界，臨走前將靈力傳給晴明，從此消失無蹤。
此外，根據《今昔物語集》記載，晴明幼年時拜賀茂忠行為師。某夜，晴明看到前方有百鬼夜行，馬上稟報坐在牛車上的老師。賀茂忠行馬上施法術把自己跟一行人隱形，才逃過一劫。忠行發現竟然只有晴明看得到鬼，可見他具有過人的靈力，因而決定對他傾囊相授。他曾經評論晴明說：「教此道如移甕之水」。
儘管有過人才華，但是安倍晴明發跡很晚，40歲時還是天文得業生（陰陽寮天文道的學生）時，村上天皇任命他占卜，此後他的能力才開始在貴族圈獲得認可。50歲前後，成為天文博士，在977年奉天皇之命，開始執掌各種儀式。979年，受皇太子（之後的花山天皇）之命，舉行了那智山封印天狗的儀式，自此開始獲得重用。不僅多次為皇室、貴族斬妖除魔，還多次神準預言未來之事。讓篤信鬼神的貴族們對於晴明的能力仰賴不已，也增加了他在朝中的影響力。總的說來，他侍奉了六代天皇，其中又特別受到花山天皇和一条天皇的器重，995年就任天皇專屬的藏人所陰陽師，並破格以陰陽師之職晉升為從四下的官職，他的宗師賀茂忠行也才從五位下，足見晴明的地位崇高。
安倍晴明的陰陽術
安倍晴明在19歲進入陰陽寮時，吸收陰陽道龐大知識，精通所有的術式，並以賀茂家完成的封印咒為基礎，發展出新的術式，結界就是他加以發展的術式之一。他不只是封印、保護，也吸納好的東西，把惡屏除在外，成為現在的結界基礎。然而一般來說，結界在一段時間之後就必須重新建立，因為這與設立者的力量有關。然而晴明所設立的結界卻可以經過千年仍保持原樣，沒被其他力量介入，術力也未曾減弱過，可見功力有多驚人。
此外，安倍晴明善於使喚式神，而且有十二神將供他使用。所謂式神，就是陰陽師以符紙、木偶或玉器之類做媒介，在咒語使喚下，按照陰陽師的命令而行動的鬼神，一般人是看不見的。相傳花山天皇出家時，經過晴明家時，被晴明以靈力察覺。他趕緊命令一名式神備車，準備前往宮中查看。結果式神一開門就跟他說，剛才天皇經過門前。儘管晴明善用式神，卻不做傷人之事，特別是殺人。他曾說，雖然可利用式神來殺人，但因為不知道如何使之復活，豈不成了造孽？
如今在晴明神社會看到一種有著五芒星形狀的神紋，是晴明獨創的祈禱符咒，又被稱為「桔梗印」。是被晴明用來降妖除魔的「印」，象徵宇宙萬物的天地五行（金木水火土）無災無邪。因此常被民眾拿來作為祈願、隨身配戴的護身符，日本陸軍將校的帽子也有這樣的五芒陣，可見晴明對日本民眾的影響甚深。雖然安倍晴明受民眾愛戴來自古代皇族們的吹捧，但是到了現代，其影響力可能更甚以往，這還得歸功於夢枕獏所著的日本系列小說《陰陽師》的成功，並引發日後一系列以安倍晴明、陰陽師為主題的動漫、電影的創作大賣，甚至還讓晴明躍上世界舞台，成為揚名海外的陰陽師。