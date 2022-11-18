壯壯捲《全明星》排擠風波慘丟代言！經紀人：有受到影響
《全明星運動會》第4季爆發的林玉書排擠風波，不僅在網路上一次炸開，包含壯壯、劉心語、鄭靚歆、郭泓志等人都被灌進大量的謾罵言論，而節目的製作單位「好看娛樂」也發出聲明，將對散布不實言論者蒐證訴追。更令人遺憾的是，壯壯也因為捲入風波，慘丟代言。
排擠事件爆發後，壯壯就被網友點名是加害者，而經紀人當時也向《NOWnews今日新聞》回應，「每一個訓練和比賽，所有人都是全心投入，從無到有、一點一滴，只為呈現好的表現給大家，面對玉書的傷退，賽場上下的所有人皆感到惋惜並不知所措，對於知情人士的說法，不敢苟同且無以回應，賽事已到白熱化的階段，希望大家多關注賽場上的表現，不要因此抹殺所有人的努力。」
怎料，今（18）日又傳出壯壯因為這次的風波，慘丟代言活動的消息。據《ETtoday》報導，經紀人坦言，確實有受到影響，也相信時間會還給壯壯清白。
此外，《全明星運動會》的製作單位好看娛樂，也在今日發表聲明，「全明星運動會一向本持傳遞社會正向力、發揚運動精神為製作核心，無奈近期新聞輿論的發展已與我們的理念背道而馳，為捍衛節目名譽及保護節目所有參與人員共同的努力與成果，特此聲明。」
好看娛樂強調：「爾來有心人士對本節目參賽選手之諸多不實爆料、謾罵及詆毀，業已嚴重侵害本節目參賽選手及其家屬之權益。本節目對此等散布不實言論者除予以嚴正譴責外，並將逕行蒐證後，訴追相關人等之民刑事責任，決不寬貸，提醒少部分網友勿放縱自身言論，以身試法，切請自重。」（編輯：詹鎰睿）