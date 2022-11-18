屏東造勢湧萬人 賴清德背書周春米：將是溫柔專業女縣長
選前倒數8天，民進黨屏東縣長候選人周春米在東港東隆宮、恆春西門廣場舉辦造勢大會，萬人集結。包含副總統賴清德、屏東縣長潘孟安、立法委員林宜瑾、許智傑、沈發惠等人都到場為周春米站台，期盼周春米能繼續帶領希望城市屏東繼續向前。
周春米說，選戰進入最後衝刺階段，她不敢懈怠，為了屏東未來4年，她奮戰不懈，也責無旁貸，誓言將屏東打造成希望城市。她說，「進步的列車已經出發，我們不能停下」，自己用五大產業、六大發展區為經緯，擘劃縣政願景，爭取大家支持。
賴清德表示， 屏東是大縣，農林漁牧業的產值689億元是全台第二高，好山好水、不缺水、不缺電，更是人才輩出。周春米在前任縣長蘇嘉全、曹啟鴻，到現任縣長潘孟安執政期間，都一直用法律專業服務家鄉、照顧屏東，也因為從基層打拚，她提出的政見更是務實溫暖。屏東需要專業、溫暖、有經驗的縣長，他要拜託鄉親投下神聖的一票，讓周春米成為屏東舵手。
周春米補充，今天是選前五大場開跑的第一天，同時今天屏東榮民總醫院也開幕啟用，不論是醫療、交通，經過她和潘孟安多年打拚都陸續開花結果。她說，這段期間自己始終掛記鄉親給她的期待，自己將全力以赴，使命必達，不論選戰的過程有多少口水與抹黑，因為有屏東鄉親的支持，自己理直氣壯，一定有信心贏得屏東縣長，成為屏東第一女縣長。