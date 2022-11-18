誓破解台中市長不連任魔咒　盧秀燕：這次要創造奇蹟

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盧秀燕指出，自己像媽媽一樣守護市民、各項評比名列前茅，外界認為她的執政成績好，應該會連任，但自己其實很擔心，因為台中縣市合併以來從沒市長連任，其他5都包括朱立倫、柯文哲、鄭文燦、賴清德、陳菊都連任。盧秀燕說，她這次一定要打破台中市長不連任的魔咒、創造奇蹟，讓正義彰顯，有信用的人得到肯定。
盧秀燕表示，她從沒看過選風這麼壞、選情這麼冷，不只台中，全台灣都很冷！許多觀察家認為，很多選民會因競選吵吵鬧鬧不想去投票，導致投票率很低，甚至無法選賢與能、致使劣幣驅逐良幣，讓一直打負面選戰、沒做事、講話沒信用的人僥倖當選。她呼籲「台中要好，台灣才會好」，11月26日要站出來投票挺台中。
朱立倫一上台就代表國民黨其他縣市候選人感恩盧秀燕，指她的表現讓台中很驕傲，更是包括台北、桃園等全台灣其他縣市學習的典範。
朱立倫說，選民手上這一票代表台灣的民主，蔡英文竟然說這次選舉全世界都在看，這是全世界最大笑話！他說，民進黨做那麼爛、害死那麼多台灣人，不應該得到這麼多選票，為了守護台灣的民主，應該給民進黨一個教訓，投給國民黨提名的縣市長候選人。
立委江啟臣讚美盧秀燕不管是施政還是防疫，都不分顏色不分黨派，台中是第一個提供檢疫所給回國台商隔離的城市。前立委顏寬恒說，民進黨的防疫指揮中心以「完成階段性任務」為由，將160萬劑過期高端疫苗銷毀，是為謀財；當初禁止民間企業購買BNT，導致很多人因此過世，這叫害命，不值得人民支持。