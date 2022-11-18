黃秋生見張孝全：照片比較老 《咒》搶金馬幸運物超邪門
入圍第59屆金馬獎13項大獎的《一家子兒咕咕叫》，今（18）在金馬獎入圍酒會搶先獲頒國際影評人費比西獎，觀眾票選獎最佳影片由入圍14項的《智齒》榮膺。黃秋生在最佳男主角獎項對決張孝全，受訪笑說：「他本人比較年輕，照片上比較老。」張孝全說自己的幸運物是每天出門要抱、回家要親的3歲兒子，「我是魔羯座，得獎的話一定會忍住不哭。」路過的柯震東搞笑下戰帖，嗆聲：「希望明年跟你競爭演員獎。」
《咒》女主角蔡亘晏搶影后，透露導演柯孟融送大家象徵幸運的護身符，可怕的是裡面裝金牙；張艾嘉上回得影后是36年前，她淡然說：「我很習慣坐在下面了，除了女主角也拿過別的獎啊，希望繼續有好的角色。」以《窄路微塵》入圍女主角的袁澧林說：「以前都是拍平面廣告、電視劇比較多，入圍給我正式演員的肯定，對我是很重要的鼓勵，新片裡和艾嘉姊演母女，沒想到居然可以跟她站在同一個舞台。」《花路阿朱媽》的洪慧芳形容入圍像是1份禮物：「10幾年來我都不是主角，導演花7年寫劇本，居然肯給我發揮。」
男配角入圍者一片和樂，朱軒洋透露因為看過《繼承者們》，很期待看到《花路阿朱媽》的韓星鄭東煥，已經在入圍酒會上圓夢跟對方合照，鄭東煥表示希望能和高英軒、胡智強、李淳、朱軒洋4位對手一起拍部戲，女配角入圍者也化身小迷妹，16歲方郁婷自爆找入圍新人的周興哲合照，還被入圍新導演的柯震東邀請演出下部片，《哈勇家》的75歲素人原民演員林詹珍妹早備好得獎感言，還笑稱已和「歐爸」鄭東煥拍到照。
周興哲搶新演員獎很興奮，同時擔任表演嘉賓，他很期待典禮登場，「希望大家都可以得獎」，胡智強附和：「來個5蛋黃。」林諾期待明天得獎，第一個想把榮耀歸給天父，張祖鈞認為得不得獎是其次，拍戲已是上帝祖靈給的禮物，《咒》的小女孩黃歆庭透露如果抱回金馬，媽媽答應要送她平板。入圍新導演的柯震東說還沒想感言，「我就是『受到教訓』那一年拿獎。」意指不要準備感言反而沒有落入陪榜命運。