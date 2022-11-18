提美國會大選結果　賴清德：當總統後盾、捍衛民主政治

▲副總統賴清德為林佳龍站台助講，提到從美國會大選結果顯示，呼籲大家當總統後盾，捍衛民主政治。（圖 ／林佳龍競選辦公室提供）
▲副總統賴清德為林佳龍站台助講，提到從美國會大選結果顯示，呼籲大家當總統後盾，捍衛民主政治。（圖 ／林佳龍競選辦公室提供）

記者吳嘉億／新北報導

2022-11-18 23:29:44

選戰進入最後倒數計時，副總統賴清德今（18）日晚間第10度到新北市為民進黨新北市長候選人林佳龍站台助講，致詞時特別以近期美國國會大選結束為例，指出現在國際局勢就是民主陣營在與威權統治國家競爭，呼籲支持民進黨人才，當總統蔡英文的後盾，與國際社會共同捍衛民主政治。

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賴清德表示，美國國會大選剛結束，當初各界認為共和黨會大贏，因為美國物價波動，預估執政的民主黨會輸，但開票結果民主黨卻沒有輸，現在還有可能會領先，這是因為美國人認為國家更加重要，現在國際局勢複雜，俄羅斯侵略烏克蘭、中國對台海進行軍事演習、北韓政治變化，美國人認為現任總統拜登要有更大的民意才能代表國家處理國際事件，美國人很理性為了國家，依然投民主黨一票。

賴清德進一步說到，台灣跟美國一樣面臨國際挑戰，在這次選舉要當蔡英文後盾，讓林佳龍當選；讓總統更有民意去處理海內外問題，國慶演說除感謝國人防疫外，也感謝工商各界為台灣經濟打拚，根據國外資料顯示台灣今年平均收入，20年來首度贏過南韓、有史以來第一次贏過日本，表示總統蔡英文領導的台灣已走在正確的路上，雖然面對中國欺壓，對台灣欺壓無所不在，但我們團結一致，得到國際社會支持，在這關鍵時刻更應該投下神聖的一票，支持民進黨人才，讓他們當選，國際社會就會認為台灣人民意志堅定，跟國際民主陣營站在一起，捍衛民主政治。

賴清德也提到林佳龍就讀大學時，擔任野百合學運領袖，上萬的學生在自由廣場靜坐跟絕食，要求當時的總統李登輝廢除臨時戒嚴條款、國會全面改選、總統直選等，還要求召開國是會議、提出台灣民主改革時間表，因為有他們大學時為台灣民主打拼，台灣能有這樣的民主發展，也要對他們感謝、給予掌聲。

賴清德最後重申，在此時提學運是因為與現今國際局勢有關，簡單說就是民主陣營在與威權統治國家競爭，因為台灣有民主價值，與國際社會當朋友，追求共同價值，民主國家才會來支持，在關鍵時刻，強調市長要有民主素養，為台灣拚外交，為了新北、為了台灣，都應該讓林佳龍順利當選，才能在國際上建立更成功的民主連結。

▲副總統賴清德為林佳龍站台助講，呼籲讓林佳龍順利當選，才能在國際上建立更成功的民主連結。（圖 ／林佳龍競選辦公室提供）
▲副總統賴清德為林佳龍站台助講，呼籲讓林佳龍順利當選，才能在國際上建立更成功的民主連結。（圖 ／林佳龍競選辦公室提供）

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