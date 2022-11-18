提美國會大選結果　賴清德：當總統後盾、捍衛民主政治

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賴清德進一步說到，台灣跟美國一樣面臨國際挑戰，在這次選舉要當蔡英文後盾，讓林佳龍當選；讓總統更有民意去處理海內外問題，國慶演說除感謝國人防疫外，也感謝工商各界為台灣經濟打拚，根據國外資料顯示台灣今年平均收入，20年來首度贏過南韓、有史以來第一次贏過日本，表示總統蔡英文領導的台灣已走在正確的路上，雖然面對中國欺壓，對台灣欺壓無所不在，但我們團結一致，得到國際社會支持，在這關鍵時刻更應該投下神聖的一票，支持民進黨人才，讓他們當選，國際社會就會認為台灣人民意志堅定，跟國際民主陣營站在一起，捍衛民主政治。
賴清德也提到林佳龍就讀大學時，擔任野百合學運領袖，上萬的學生在自由廣場靜坐跟絕食，要求當時的總統李登輝廢除臨時戒嚴條款、國會全面改選、總統直選等，還要求召開國是會議、提出台灣民主改革時間表，因為有他們大學時為台灣民主打拼，台灣能有這樣的民主發展，也要對他們感謝、給予掌聲。
賴清德最後重申，在此時提學運是因為與現今國際局勢有關，簡單說就是民主陣營在與威權統治國家競爭，因為台灣有民主價值，與國際社會當朋友，追求共同價值，民主國家才會來支持，在關鍵時刻，強調市長要有民主素養，為台灣拚外交，為了新北、為了台灣，都應該讓林佳龍順利當選，才能在國際上建立更成功的民主連結。