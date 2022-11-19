離婚楊冪4年！劉愷威招認新戀情 甜曝：我們很合得來
48歲港星劉愷威和女星楊冪2018年離婚，終於迎來第二春！他日前多次被拍攝到和短髮女街頭散步，還一起出門做核酸檢測，事後女主角揭曉是同樣離過婚的40歲演員李曉峰，照片鐵證如山，劉愷威也不藏了，接受港媒《東網》訪問，直接承認新戀情，開心表示和李曉峰交往中，「我們相處得很舒服，很合得來、好開心！」
兩人在街頭散步被偷拍時，不畏公眾目光，牽手相當自然，劉愷威還拿下口罩，露出幸福笑容，相當沉浸於熱戀中，女方則一度被誤認成尤靖茹，結果眼尖網友從帽子、褲子比對認出是李曉峰，期間陸媒還報導女方工作人員否認戀情，結果李曉峰罕見發文「聯繫的是哪位工作人員？」吐槽該則新聞，等於間接承認戀情。
劉愷威接受《東網》訪問，表示雙方透過朋友介紹，交往一段時間，彼此個性契合，相處得很舒服、開心，感謝外界關心，之前錄製《披荊斬棘的哥哥2》時得腸胃炎發高燒，女友也在醫院照顧他；劉愷威母親得知此事，表態支持兒子找尋第二春。比較有趣的是，楊冪和李曉峰在新戲《愛的二八定律》飾演閨蜜，前後任同台演出，令粉絲驚呼「這劇情太抓馬」，不過劉愷威願意大方招認戀情，網友送上祝福，希望他和楊冪各自安好。