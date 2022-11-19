福袋募集僅三成 黃小柔x台北家扶急呼籲讓弱勢家庭「鍋」好年

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阿璽媽媽的粥裡有4種法寶：牛奶、麵筋、蝦仁及皮蛋，不同於外面賣的粥，這是四個孩子最愛的食材，加了名為「愛」的秘方，是買不到的私房料理。
樂寶是唐寶寶，樂寶媽媽為了照顧樂寶求職不易，因為生活的困境險些想不開。在大兒子的鼓勵下，樂寶媽媽用慢火燉煮出的獨特滷味，是一家人陪著樂寶懷抱希望成長的養分。
讓你感到幸福的那道料理是什麼？台北家扶於11/16辦理募款告急記者會，邀請在鍋香料理大賽得獎的家庭，帶著自己的獨家料理來到現場，其中樂樂媽媽分享，是這道「樂寶滷味」，讓自己帶著二兒子-唐寶寶樂樂重燃希望。此次記者會特別邀請平時經常分享料理影片、同時也是三寶媽的藝人黃小柔到場與扶助家庭一起揉麵團、製作甜甜圈，並品嚐家的料理。黃小柔也分享獨家的料理小撇步，並表示自己會結合自己的喜好給予孩子選擇權，更直呼「家裡的味道最溫暖」，對於家扶三個家庭的料理很有共鳴。黃小柔呼籲大家支持家扶歲末暖心福袋募集活動，更率先贊助暖心福袋，讓1200戶家庭能夠用「多功能料理鍋」溫暖這個冬天。
疫情影響，孩子在家的時間變長，家長在家中烹煮的頻率增加，然而不斷飆漲的物價，增加了額外的負擔。「為了節省三餐支出所以自己煮，但鍋具使用年限到了要更換，卻又是另一筆費用。」台北家扶看見家庭的需求，在今年歲末園遊會為家庭募集多功能料理鍋及生活物資。台北家扶中心謝曉雯主任表示：「以往都會於歲末寒冬之際舉辦園遊會，讓家庭過個好年、享受親子同遊的美好。今年的園遊會對家庭來說格外重要，因為疫情的關係家庭收入銳減，好久沒有一家人出遊了。而受到疫情影響，今年的福袋募集面臨危機，目前僅達目標的三成，距離歲末園遊會僅剩不到一個月的時間，期盼民眾及企業能一起做公益，讓福袋到位，家庭來園遊會享受親子時光，更能在家烹煮出幸福滋味。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55824
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