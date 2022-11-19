福袋募集僅三成 黃小柔x台北家扶急呼籲讓弱勢家庭「鍋」好年

福袋募集僅三成 黃小柔x台北家扶急呼籲讓弱勢家庭「鍋」好年
福袋募集僅三成 黃小柔x台北家扶急呼籲讓弱勢家庭「鍋」好年

健康醫療網

2022-11-19 09:31:00

【健康醫療網／記者王冠廷報導】後疫情時代，百業復興，台北家扶評估疫情趨緩，將再度辦理大型園遊會，讓疫情期間鮮少出門的家庭，再次體會親子共遊的喜悅。對家扶扶助的家庭而言，沒有報復性旅遊，因為疫情帶來的衝擊才開始慢慢復原。12/4台北家扶將舉辦【家扶出好料 理出幸福感】歲末送暖園遊會，即是家庭難得的休閒時光，然而今年從9月開始號召民眾參與，截至目前為止距離活動不到一個月，暖心福袋募集卻僅有三成，台北家扶擔憂無法及時在活動當日為扶助家庭送上溫暖，於11月16日舉辦告急記者會！記者會邀請扶助家庭現身說法，他們帶來外面買不到的私房料理，更道出料理背後蘊含著對孩子的愛、勇氣與希望，讓家庭能夠挺過生命的寒冬。本次福袋中的多功能料理鍋及生活物資，即是因應防疫期間家庭烹煮需求增加所募集，盼社會大眾一起用愛心幫助家扶弱勢家庭，擴大善的漣漪。

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雙面炸得金黃的甜甜圈是阿鑫在媽媽鼓勵下，克服被油噴的恐懼所完成的料理。阿鑫的認真與妹妹的快手合作無間，讓幸福感像麵團一樣，在一家三口的心中發酵。

阿璽媽媽的粥裡有4種法寶：牛奶、麵筋、蝦仁及皮蛋，不同於外面賣的粥，這是四個孩子最愛的食材，加了名為「愛」的秘方，是買不到的私房料理。

樂寶是唐寶寶，樂寶媽媽為了照顧樂寶求職不易，因為生活的困境險些想不開。在大兒子的鼓勵下，樂寶媽媽用慢火燉煮出的獨特滷味，是一家人陪著樂寶懷抱希望成長的養分。

讓你感到幸福的那道料理是什麼？台北家扶於11/16辦理募款告急記者會，邀請在鍋香料理大賽得獎的家庭，帶著自己的獨家料理來到現場，其中樂樂媽媽分享，是這道「樂寶滷味」，讓自己帶著二兒子-唐寶寶樂樂重燃希望。此次記者會特別邀請平時經常分享料理影片、同時也是三寶媽的藝人黃小柔到場與扶助家庭一起揉麵團、製作甜甜圈，並品嚐家的料理。黃小柔也分享獨家的料理小撇步，並表示自己會結合自己的喜好給予孩子選擇權，更直呼「家裡的味道最溫暖」，對於家扶三個家庭的料理很有共鳴。黃小柔呼籲大家支持家扶歲末暖心福袋募集活動，更率先贊助暖心福袋，讓1200戶家庭能夠用「多功能料理鍋」溫暖這個冬天。 

疫情影響，孩子在家的時間變長，家長在家中烹煮的頻率增加，然而不斷飆漲的物價，增加了額外的負擔。「為了節省三餐支出所以自己煮，但鍋具使用年限到了要更換，卻又是另一筆費用。」台北家扶看見家庭的需求，在今年歲末園遊會為家庭募集多功能料理鍋及生活物資。台北家扶中心謝曉雯主任表示：「以往都會於歲末寒冬之際舉辦園遊會，讓家庭過個好年、享受親子同遊的美好。今年的園遊會對家庭來說格外重要，因為疫情的關係家庭收入銳減，好久沒有一家人出遊了。而受到疫情影響，今年的福袋募集面臨危機，目前僅達目標的三成，距離歲末園遊會僅剩不到一個月的時間，期盼民眾及企業能一起做公益，讓福袋到位，家庭來園遊會享受親子時光，更能在家烹煮出幸福滋味。」



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55824

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