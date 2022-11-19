止血不當險截肢　高壓氧治療助復原

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骨科醫師黃敏旭指出，以奶奶的經驗為例，面對挫擦傷的處理要「軟硬兼顧」，除了硬的骨頭需要照X光評估有無骨折和脫臼外，作為軟組織的肌肉皮膚和神經血管也相當需要注意，即使檢查確認沒有骨折或是脫臼，但奶奶的大腳趾被橡皮筋綁了兩三個小時已有明顯缺血發紺腫脹，若再遲延沒有治療處理，腳趾勢必面臨截肢風險。
同時兼任高壓氧治療中心主任的黃敏旭醫師表示，患者腳趾血管被緊緊綁住血流無法通過造成組織缺氧壞死腫脹，而腫脹的腳趾又讓組織更得不到血液的供應，將會造成惡性循環讓腳趾最終發紺壞死而截肢，輔助高壓氧治療可以打破這個惡性循環，黃敏旭醫師進一步說明,高壓氧治療原理是將患者置於高壓氧艙內高於1.4大氣壓下給予100%純氧，加壓治療時間約60分鐘。
不小心的受傷 先消毒再加壓
以創傷的軟組織傷害來說, 在高濃度氧分壓的情況下，組織內的氧分壓會增加達到平常10~15倍藉此讓周邊血管收縮改善受損部位的組織腫脹。高壓氧治療可以增加微血管的新生，促進纖維母細胞增生及膠原蛋白生成，也可以加速組織的修復及傷口的癒合。
黃敏旭醫師建議，可以先用無菌的生理食鹽水灌洗傷口，最理想再以消毒用品進行殺菌；傷口可用「直接施壓」的方式止血，在傷口處放無菌紗布或一塊乾淨且能吸水的布，以手壓緊。要是依然血流不止，或發現是鮮紅的動脈血，加壓後可再加上繃帶或彈性止血帶，並請盡快到醫院檢查，藉由醫師專業判斷是否需進一步治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55784
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