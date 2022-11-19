名家論壇》朱駿／王毅的說明　曝露中共沒畫成紅線的劣勢

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會上開場，習近平介紹了中共二十大的情況，「拜登總統介紹了美國中期選舉的情況，表示美方尊重中國的體制，不尋求改變中國的制度，不尋求打『新冷戰』，不尋求強化同盟關係反對中國，無意同中國衝突，無意圍堵中國。」拜登此段說法顯然與事實有明顯差距，而且藏有暗招。
拜登自始就定位中美之爭是制度之爭，「尊重中國的體制」只是等著讓此體制被競爭逐步裂解，無需於此逞一時口舌之利罷了。一個專制獨裁的中國大陸最有利於美國的操作，當然就不須「尋求改變中國的制度」。
冷戰是很特殊歷史條件下的產物，如今世界局勢回不到過去，所謂的「新冷戰」只能是形容詞，但有言說，都無實義，但在對中國大陸重要的領域脫鉤，則為現在進行式。拜登糾正川普疏離盟國的做法，為的就是與中俄競爭，當然已經而且也會持續「尋求強化同盟關係反對中國」，只是會在特定議題上希望大陸合作，如果大陸不願合作，恰恰又給老美操作破壞中國大陸形象的機會，這算不算得上是反對？會不會是一種軟性衝突與圍堵？就看如何定義相關概念了！
王毅提到，「確定了一個框架」，「拜登總統也多次重申『四不一無意』等重要表態。」王並未立即具體說明該框架的內容，所謂「四不一無意」是大陸方面從今年3月18日拜習網路視訊會議歸納出的說法，亦即美國不尋求與中國打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台獨，無意與中國發生衝突。其內涵連帶關係前段已分析過，未必對大陸有實惠。
台海為重中之重
依照王毅的陳述，「臺灣是中國的一部分，臺灣問題是中國的內部事務。之所以中美之間要討論臺灣問題，是因為美國干涉了中國內政。我們的要求十分清晰明瞭，就是停止干涉中國內政，尊重中國的主權和領土完整。」此外，「習主席強調，臺灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是美國不能也不應逾越的紅線。」
前述「四不」應該以「不支持台獨」最為大陸重視，習近平稱之為「是核心中的核心」，對美的紅線畫在這裏。那麼，《二十大工作報告》中武力是針對「外部勢力干涉」與「台獨」，在此王毅等於挑明了此武力是針對美國，只將用在美國與台獨身上？同時，不斷地需要與美方磋商所謂的「台灣問題」，反對「外部勢力干涉」其實只是一句空話。
美方口惠而實必不至
王毅又提到，「拜登總統表示，美方堅持一個中國政策，不支援『台獨』，不支援『兩個中國』或『一中一台』，不尋求把臺灣問題作為工具遏制中國。」
國際政治圈不可能出現各自獨立且為各國同時承認其主權的「兩個中國」，應無懸念，至於什麼叫做「一中一台」就有說不清楚的模糊空間。目前台海兩岸算不算「一中一台」？如果不是，那是什麼？目前台灣地區總要有個國際的稱呼吧，大陸整天口口聲聲「台灣問題」，那麼，「一台」在大陸自己的論述中不就早已經存在了嗎？有人規定這「一台」一定要是主權獨立的「台灣共和國」嗎？
根據歷史事實，「台獨」一直是一個可以伸縮的不確定概念，台灣現今這樣的地位是不是更符合美國人玩弄的利益與揮灑的空間？大陸的《反分裂國家法》迄今為止，都只能是對內部宣傳的擺設，不是嗎？美國這樣玩弄兩岸的支點不是在台灣，那是在何處？這有沒有「把臺灣問題作為工具遏制中國」？
由於台灣人民對大陸體制的統治有高度的恐懼，在台灣，不管藍與綠誰上台執政都會親美，都自願花錢讓美國人玩弄，美國還需要「尋求」把臺灣問題作為遏制中國的工具嗎？
依據美方的說明，美方的紅線也畫在台海必須和平，此和平亦排除各種形式的脅迫。為此，習近平還特別做出說明，「中方將堅持『和平統一、一國兩制』的基本方針，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。但如果出現《反分裂國家法》規定的三種嚴重情況，中方必將依法行事。」顯然，中美雙方的紅線都畫在台海，但具體內容差異頗大，有雞同鴨講的現象，只是埋下日後衝突的因子罷了。
趙春山說，「中國只要鎮住美國就好，只要美國不支持台獨就可以。現在中美元首見面，拜登還多送『不支持兩個中國』，如果真的是有這個說法，那拜登是非常低姿態。」實力差距頗大，鎮得住嗎？「不支持兩個中國」是拜登「多送」的，還是客觀不可能，也不需要？拜登是陰險狡詐到不行，徹底玩弄大陸與兩岸，還是「非常低姿態」，再想想，多觀察分析吧！
人權已為美方制度之爭的切入點
不可否認，在美方認知中，中美爭霸的根本分歧存在於制度之爭，既然表面說不追求改變大陸體制，人權便成了此制度之爭的切入點。
王毅說明，在會上，「關於民主人權問題。習近平主席指出，自由、民主、人權是人類的共同追求，也是中國共產黨的一貫追求。美國有美國式民主，中國有中國式民主，都符合各自的國情。中國全過程人民民主是基於中國國情和歷史文化，體現了人民意願。對雙方存在的具體分歧，可以進行探討，前提是平等交流。把本國定義為民主，把別國定義為威權，這本身就是不民主的表現。所謂『民主對抗威權』是個偽命題，不是當今世界的特點，更不符合時代發展的潮流。」
既然說「自由、民主、人權是人類的共同追求」，那就是承認有「普世價值」的存在；然而，又主張「把本國定義為民主，把別國定義為威權，這本身就是不民主的表現。」又等於否定了普世價值。實際上是要自己變成一般經驗法則之普世價值中的例外，同時又要打著普世價值的招牌，為自己不符合一般經驗法則之普世價值的特殊性在國際場合開道，甚至，以自己的特殊性為普世價值的內涵，要求別人接受，美其名為「構建人類命運共同體」。這種矛盾如何能真正成功「構建人類命運共同體」？豈不是一種欺騙的手法？這才是一種以中共為中心的片面主義吧！
●作者：朱駿／時事評論人
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