新埔公辦政見會 周江杰：優先改善上下班塞車

周江杰表示，他規劃推動大新竹合併，主要是大新竹其實就是共同生活圈，新竹縣的生活跟新竹市沒有辦法切割開來，大家休戚相關，大新竹生活圈如果有一個更好的施政效果，會落實在下面四個面向：順暢交通熱區、平衡教育資源、提升醫療福利、共榮城鄉產業。
周江杰指出，現在新埔鎮的新湖路，上下班塞車塞得一塌糊塗，工業區下班要回新埔、竹北、關西的車流，一路延伸到褒忠路。115號縣道，從新埔要往芎林的方向，現在芎林端已經開始發展，許多新埔的鄉親要開車到新竹科學園區、工研院上班，星期一到星期五上班時間也在塞車。
周江杰說明，大新竹合併，全面升級施政的效能和效率，跟新竹市那邊一起來討論，整個大新竹需要城鄉共好，這樣交通的問題，才有解決的可能，不然新竹縣各個重要城鎮路口的塞車問題，因為行政效能的低落，始終難以獲得根本性的解決。
周江杰也發現在教育方面，新埔是重災區，而且是重災區中的重災區。新埔國中在1995年，當時新埔鎮人口三萬六、七千人，學生人數一千五百人，時至今日，新埔鎮人口三萬四千人，學生人數三百人不到，學校該如何好好經營下去？教育資源集中在竹北地區，新埔受到影響最大，這不是學校、老師、學生的不對，而是資源分布不均的問題。政府需要把資源投注在小鎮、投注在鄉村，提升教育水準，有好的環境，家長自然會讓孩子留在家鄉唸書。
周江杰認為，國際晶圓產業龍頭、台灣的「護國神山」台積電，在寶山要設置2奈米廠，2025年就要營運了，台積電未來1奈米廠可能落腳即將擴建的龍潭科學園區第三期，從龍潭到寶山可以看出，新的國內產經結構開始進行調整，台三線沿線鄉鎮即將迎來進步繁榮的機會，如果新埔鎮提前做好基礎建設、公共設施、生活環境的準備，這樣新埔當地的年輕人未來爭取到龍潭的科技大廠上班，一樣可以回新埔住，照顧老人家、養育孩子，安身立命也安居樂業。
周江杰也強調，新埔鎮的褒忠亭義民廟，是客家人重要的信仰中心，而且不只是新竹縣，是全台灣客家人最核心的信仰，他當選上任要打造義民文化園區，新埔霄裡溪環境非常好，適合打造休閒農業園區，新埔老街在過年期間的花燈遊行非常熱鬧，但許許多多的電線在街道上空，影響整體景觀，他要努力推動老街電纜地下化，還給老街古樸原貌。
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