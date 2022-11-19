殺菌過頭反而傷眼險失明 紫外線殺菌燈暗藏危機不可大意

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奇美醫學中心眼科部主治醫師林育箮表示，由於疫情，許多民眾會使用紫外線消毒燈來消毒滅菌，但卻忽略當紫外光暴露時間過長或是暴露能量過高，會對眼部(包含角膜、水晶體、視網膜等)及皮膚造成危害，這些傷害除了會影響視力，也可能會導致不可逆的傷害。紫外光依波長可分為UV-A(波長320至400nm)、UV-B(波長280至320nm)、UV-C(波長100至280nm)，波長愈短，穿透力愈強，傷害性也越大。而紫外光照射眼部組織時，角膜會吸收大部分UV-C，而UV-A和UV-B則會穿透角膜組織達到水晶體或視網膜。
林育箮說明，光照性角結膜炎俗稱電銲眼，為一種紫外光造成的角結膜傷害。紫外線在角膜的危害主要透過光化學反應，平均在接觸紫外光的6至12小時之後角膜上皮細胞脫落後開始出現症狀，典型症狀為雙眼疼痛、流淚、睜不開、甚至視力減退，因此病人常在半夜發作而需要至急診求診。除了劇烈疼痛、不適感以及視力下降外，若角膜病灶感染還會引發角膜潰瘍，嚴重的話甚至造成失明。因此要避免眼部暴露於紫外光，以預防光照性角結膜炎的發生。而光照性角結膜炎的治療一般會給予抗生素及濕潤劑眼藥水或藥膏，只要小心照護，通常3天內症狀會逐漸改善。
林育箮強調，舉凡太陽光直射、雪地陽光反射，抑或是人工的紫外光（殺菌燈、烘碗機、電銲、高科技產業製程、牙科治療的光線等）都會造成紫外光傷害。過去光照性角結膜炎的原因以電焊為大宗，然而在當今疫情橫行的時代，殺菌燈造成的危害也不容小覷。由於新冠肺炎疫情，民眾因消毒殺菌燈造成的光照性角結膜炎有增加趨勢，提醒民眾在操作相關紫外線設備時，應做好適當的防護措施，避免直視或間接照射到眼部，而造而不可逆的遺憾。