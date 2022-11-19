奧客退散！任天堂新增「特別條款」　7種NG行為拒絕服務

▲任天堂日前針對Switch的維修等售後服務，寄出7大「奧客條款」。（圖／品牌提供）
▲任天堂日前針對Switch的維修等售後服務，寄出7大「奧客條款」。（圖／品牌提供）

記者張志浩/綜合報導

2022-11-19 13:14:00

昨（18）日《寶可夢 朱》、《寶可夢 紫》正式發售，不少Switch玩家都徹夜排隊購買，不過要提醒大家，沈浸在遊戲世界之餘，還是要愛護好自己的遊戲機台，近日日本任天堂（Nintendo）為了杜絕奧客，宣布祭出7項新政策，只要消費者做出7種行為中的其中一種，任天堂員工有權利直接拒絕提供服務，且適用於售後和維修等狀況，消息一出獲得各國網友大肆討論。

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任天堂官方網站10/12修改網站維修資訊，表示將新增「客戶騷擾條款」，「當客戶有產品維修、諮詢的需求時，請避免採取社會公眾認知範圍外的行為。如果有發生以下事情，我們將為拒絕更換、修理產品。如情節嚴重者，將聯繫警察、律師來採取適當的回應措施。」

▲（圖／任天堂官網）
▲只要消費者做出7種行為中的其中一種，任天堂員工有權利直接拒絕提供服務。（圖／任天堂官網）
此7項條款包含：

1.具有恐嚇、威脅、恫嚇等言論。

2.具有污辱、貶低人格等言論。

3.過度侵犯隱私。

4.對超過保固期的產品提出免費維修。

5.在不具備合理的情況下，要求公司、員工致歉或是要求公司懲處員工。

6.以相同理由不斷進行客訴，甚至妨礙員工正常工作。

7.在社群媒體中提出誹謗言論。

消息一出，日本網友紛紛表示，「根本德政」、「早就該這樣了」、「自己的東西自己愛惜」、「任天堂真的佛心公司」；而不少台灣網友也紛紛說道，「希望台灣跟進」、「真的要這樣，不然想玩遊戲想到失去理智，真的不行」。這7項新增條款已經於今（19）日正式生效，許多遊戲相關的媒體、玩家也都有分享這個消息。

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