高醫副院長黃尚志三喜臨門　榮獲醫界三大獎

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高醫副院長黃尚志出身醫學世家，父親是外科醫師，他從小耳儒目染走上習醫之路，就讀高雄醫學院（今高雄醫學大學）醫學系、高醫大醫學研究所碩士班，深受已故高醫大前校長蔡瑞熊教授啟發，而選擇腎臟與內分泌糖尿病疾病領域發展。
黃尚志副院長現任高醫大醫學系教授，曾任附設醫院內科部主任、血液透析室主任及高雄醫學大學主任祕書等要職；另擔任過臺灣腎臟醫學會理事長及慢性腎臟病防治委員會主任委員，積極擘劃慢性腎臟病防治藍圖，倡議多元專業照護給付，並協助政府建構臺灣慢性腎臟病防治體系，主導建置全國慢性腎臟病防治之照護準則，獲得國際醫學期刊肯定，於今年5月刊登臺灣兩項慢性腎臟病照護計畫，使臺灣成為世界各國學習的典範。
攜手國際合作 深耕南部地區
黃尚志醫師熱心推動國際合作，2018年起攜手財團法人國際合作發展基金會先後赴尼加拉瓜共和國、貝里斯及史瓦帝尼等友好國家，協助發展腎臟病及慢性病防治計畫；另主導台灣腎臟醫學會於2021年與國合會共同規畫「友好國家醫事人員訓練計畫」，將臺灣腎臟病防治與醫療經驗廣泛地向國際輸出。
此外，黃尚志教授十多年前便積極深耕高雄市那瑪夏及桃源區、屏東小琉球及萬丹鄉等地的慢性腎臟病篩檢及門診外，2019年起足跡更擴及臺東縣大武鄉，提供專科門診及營養衛教，迄今提供超過58診專科門診、診療727人次，讓偏鄉地區能夠獲得醫學中心優質的服務，有效降低併發症的發生率及死亡率。
妥善照顧洗腎病人 爭取透析患者納入首要施打疫苗對象
黃尚志副院長從醫逾不惑之年，全心力投入腎臟病防治，成果卓越有目共睹，尤其在新冠肺炎疫情最艱困期間，臺灣有7.7萬名高齡、多重共病且須常規回診的血液透析族群，他除向政府爭取將透析患者納入首要施打疫苗對象外，更帶頭疾呼「在哪裡洗腎就在那裡打疫苗、自己的病人自己打」，並協助各醫療院所妥善照顧洗腎病人，讓病人免於高危險群甚至淪為人球。
▲高醫副院長黃尚志(中)獲副總統賴清德(左)頒發「台灣醫療典範獎」。右為衛福部部長薛瑞元。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55814
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