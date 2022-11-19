金馬59／謝盈萱主持獨挑大樑　典禮5大亮點搶先看

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曾以電影《誰先愛上他的》獲得金馬影后的謝盈萱，今年以《四樓的天堂》獲得金鐘視后，雙料影后加身的她，演技無庸置疑，這次獨挑大樑首度擔任金馬獎主持人，心情格外緊張，她透露幾年前就接到主持邀約，當時覺得無法勝任所以婉拒任務，這次獨挑大樑主持，坦言「這次再不接，我一定會後悔」。在金鐘獎脫口的一句粗口，成為全場高潮，主持金馬典禮表現令人期待。
周興哲登台獻唱電影主題曲
表演環節將是活動中的一大亮點，人氣歌手周興哲跨界主演電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，一口氣入圍｢最佳新演員獎｣、「最佳原創電影歌曲獎」兩項獎項，他將登台獻唱改編版的電影主題曲《想知道你在想什麼》，也透露最想拿到一生僅有一次機會的最新演員獎。另外典禮還邀請天生歌姬A-Lin擔任表演嘉賓，以阿美族母語演唱電影主題曲，展現專屬於她獨特的魅力。
柯震東導演處女作呼聲高
柯震東曾以《那些年，我們一起追的女孩》獲得最佳新演員獎，今年擔任頒獎嘉賓之外，更以初執導演筒的作品《黑的教育》入圍最佳新導演，以不同身分獲得金馬入場券，拿獎呼聲頗高，若能奪獎將創下金馬紀錄。
張艾嘉入圍影后創紀錄
以《燈火闌珊》入圍最佳女主角的張艾嘉，能編能導還能演，創下20次入圍金馬獎的驚人紀錄，堪稱金馬獎常客，也是至今入圍最多次的幕前工作者，曾10次角逐金馬影后，2次獲獎，也拿過1次最佳女配角獎，距離上次以《最愛》封后已經36年，這次能否再度登影后備受矚目。男主角獎則由游安順跟男神代表張孝全爭搶最高榮耀。
日本影后黑木瞳來台頒獎
今年星光大道除了入圍者星光熠熠，還有許光漢、陳柏霖、賈靜雯、王淨等人應邀頒獎，在疫情解封後，國際影人黑木瞳與坎城名導是枝裕和都來台擔任頒獎嘉賓，韓國「國民爸爸」鄭東煥則以《花路阿朱媽》入圍男配角獎，特地來台參加盛會，讓人格外期待。
《第59屆金馬獎頒獎典禮暨星光大道》將於11月19日下午5點30分在台北國父紀念館舉行，觀眾可親至星光大道現場為喜愛的影人及入圍影片加油，觀眾亦可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（Hub都會台）馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube 同步觀賞，更多資訊請上金馬官方網站（https://www.goldenhorse.org.tw/）
典禮時間｜2022年11月19日（星期六）
頒獎地點｜台北市國父紀念館
星光大道｜11/19 17:30 - 19:00
頒獎典禮｜11/19 19:00 - 23:30
電視轉播｜台視
網路轉播｜MyVideo影音、金馬獎YouTube