恭喜文汶生了！吳皓昇抱女兒眼淚直流「奇妙的感覺」

藝人文汶和吳皓昇結婚4年，終於在昨（18）日早上8點，剖腹產誕下千金「模模」，女兒出生51公分、3300公克，模樣相當可愛，吳皓昇說女兒超像媽媽的，從女兒出生的那一刻起，自己就成為「女兒傻瓜」。
吳皓昇表示前天就帶文汶先到醫院待產，兩人都相當興奮，都很期待迎接兩人的新生兒。昨天早上一聽到女兒哭的聲音，兩人還沒抱到小孩，就感動到眼淚直流。吳皓昇表示以前拍戲都是抱別人的小孩，現在抱自己女兒感覺好神奇，無法言語的神奇，形容整個人就是內心很激動及澎湃，後來聽到女兒哭不停，吳皓昇就對她說：「不要哭喔，乖！爸爸媽媽都在這裡。」結果女兒就停止哭泣，而拚命想要張開眼睛看他們。
吳皓昇笑說自己「中年得女」，相當幸福，也安排老婆文汶住滿月子中心30天，剛好文汶要生產的這段期間，吳皓昇主演的八點檔《市井豪門》的角色暫告一個段落，可以休息專心陪伴老婆生產，學習幫寶寶洗澡，他大讚這一切都是最好的安排。
吳皓昇近年來受到民視的重用，在戲劇的領域上有很好的發展；同時也受洗進入教會，讓他覺得人生最大的不同就是四處都充滿了愛，工作、家庭都幸福美滿。特別在女兒出生之前，他也加入由GOOD TV和教會藝起發光所合作的福音戲劇《幸福宅一起》，無償演出。
吳皓昇戲裡跟另外一個男主角陳宇風同台飆戲，互拚演技的還有偶像歌手、金鐘視后、職棒球星等等，吳皓昇的牧師好友宋逸民也鼓勵他，要把握每一次的機會不管在工作職場、婚姻家庭都做最美好的見證。