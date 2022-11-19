貓熊團團台灣之旅結束了！過世消息「衝上微博熱搜第一」
台北市立動物園大貓熊「團團」今（19）日下午1時48分離世，來台14年的旅程告一段落，下午動物園證實消息後，瞬間引起台灣各界議論，民眾紛紛湧入臉書和各大論壇表達思念之情；值得注意的是，不只台灣舉國哀悼，將「團團」、「圓圓」兩隻貓熊送給台灣的中國，其微博熱門搜尋冠軍，也瞬間被「團團離世」攻佔。
團團過世的消息傳出後，微博熱搜第一名瞬間被名為「大熊貓團團不幸離世」的詞條攻佔，光是討論文章不到幾小時就近8000則，總觀看次數更是超過1億次，上萬中國網友留言表示「落葉歸根，回來吧」、「在異鄉奮鬥完了，辛苦了」、「不再痛苦了，有要回四川安葬嗎」、「團團圓圓是小時候，全家發短信投票出來的名字（全國春晚短信投票好像），團團一路走好。」
回顧團團的一生，牠2004年在四川出生，2005年，當時國台辦主任陳雲林決定贈送台灣大貓熊，2008年，海基、海協兩會簽署「互贈珍稀動植物協定」，台灣也獲贈貓熊團團、圓圓的出生證明，則回贈長鬃山羊和梅花鹿，同年12/23，團團、圓圓搭乘專機抵台，住進台北市立動物園。
為了迎接團團圓圓的到來，台北市動物園當年耗資新台幣2億5千萬元，興建3層樓展示館，並派員至臥龍保護區學習飼養照護。直到今日凌晨1點5分、1點56分及3點54分癲癇數度發作，醫療照管團隊同仁雖然為「團團」施打抗癲癇藥物，但「團團」發作的症狀仍持續間歇性發生，最後在百般不捨的痛苦中，共同決定讓「團團」在麻醉中永遠沉睡。