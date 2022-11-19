郭富城護女擋偷拍！路人開酸：天王超矮　粉絲怒了

▲郭富城怒斥網友，希望他不要偷拍家人。（圖／翻攝自《東週刊》）
▲郭富城怒斥網友，希望他不要偷拍家人。（圖／翻攝自《東週刊》）

記者江芷稜/綜合報導

2022-11-19 17:21:12

57歲香港天王郭富城和老婆方媛結婚5年，生了兩個可愛的寶貝女兒，家庭生活相當幸福，他對女方家人很貼心，將丈母娘一家邀來在香港同住，未料前陣子舉家外出用餐，卻遇到不禮貌的網友，湊上前想偷拍小朋友，他為保護愛女斥責對方，彼此起了點衝突，該網友竟將照片放上網路公審，還酸郭富城身高很矮，結果討拍不成，反被粉絲怒罵沒禮貌！

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▲郭富城慶祝57歲生日，難得曝光一家四口照。（圖／翻攝郭富城IG）
▲郭富城慶祝57歲生日，曝光一家四口照。（圖／翻攝郭富城IG）
▲郭富城幫愛妻方媛慶生。（圖／翻攝郭富城微博）
▲郭富城幫愛妻方媛慶生。（圖／翻攝郭富城微博）
郭富城婚後不吝於放閃，結婚紀念日或春節仍會曬出一家四口合影，不過他跟方媛都會特意將女兒照片貼上頭像，避免正臉曝光，影響下一代的安全。當天路人和他巧遇，郭富城全家在包廂用餐結束，走出時發現網友偷拍，他立刻將小女兒Charlotte擋在身後，用手怒指對方，似乎在警告別偷拍，方媛則是牽著大女兒Chantelle緊隨其後，天真的小朋友不知狀況，回頭望向路人一眼離開。

▲郭富城全家在包廂用餐，網友卻上前偷拍照。（圖／翻攝自《東週刊》）
▲郭富城全家在包廂用餐，網友卻上前偷拍照。（圖／翻攝自《東週刊》）
▲郭富城聚餐被偷拍，忍不住指著對方警告。（圖／翻攝自《東週刊》）
▲郭富城聚餐被偷拍，忍不住指著對方警告。（圖／翻攝自《東週刊》）
據《東週刊》報導，該網友將照片po在網路論壇，還發文說：「見到本人好失望，好矮哦，超矮的那種，方媛真的好瘦、好嬌小，不過生了兩個小孩的身材還是那麼辣，無敵了！」結果他想討拍不成，反而被其他人圍剿，不少粉絲力挺天王，認為一般人遇到相同狀況也會保護小朋友，更何況是明星，該網友被拒絕拍攝才會人身攻擊， 紛紛勸誡該網友「尊重別人等於尊重自己」、「偷拍還攻擊人家，小心人家告你」

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