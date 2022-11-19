疫情趨緩飯店圍爐宴紛告「滿席」 大推外帶常溫年菜搶客
疫情防疫逐漸解封，台中市各大飯店春節圍爐年菜內用及外帶開賣熱絡，尤其館內圍爐已有長榮桂冠酒店等多家飯店宣告「滿席」，目前大推外帶年菜。今年由於食材原物料大漲，光是雞鴨鵝等家禽類漲幅近3成，反應在年菜價格，一般都略有調漲或以其他漲幅較小的海鮮食材替代。儘管如此，各家生意依舊強強滾，預估春節圍爐年菜營收，各家都將開紅盤。
玉兔迎春年節將至，台中林酒店由料理廚藝團隊推出多元年菜方案，包括除夕中式圍爐宴，有10人桌宴16888元及26888元二款菜單，各加一成服務費，總計有150桌，目成預 已有7成滿，11月30日前預訂，加碼贈送法國杜隆紅酒1瓶。另森林百匯「除夕夜‧龍蝦宴」分二梯次供餐，每人2000元，平均也有7成滿。外帶年菜則推出得來速-福兔吉祥宴，適合8-10人售價7888元，還有各式精選單品：鮑魚魚翅佛跳牆、鮑魚花菇燉雞、櫻花蝦蘿蔔糕等，過年輕鬆在家一樣可享美味料理。
新天地餐飲集團樂觀預估，今年春節圍爐及外帶年菜營收可望成長約3成，館內圍爐預訂已近5成，外帶常溫年菜1200組已開賣。業者表示，今年與屏東石斑魚養殖業約定保證採購3萬台斤，所以年菜也將採用高價婚宴才有的石斑魚入菜。此外，因應小家庭至三代同堂圍爐，今年推出10人份及6人份二款年菜外帶，都是除夕當天新鮮現做，並由消費者指定時段自取，回家簡單加熱就可澎湃上桌，在家圍爐一樣能享用大廚美味。
台中長榮桂冠酒店第8年與慢飛家族中彰投8家機構合作，推出愛的加菜金及全年加菜金募集活動，目標是募集150萬元幫助242戶弱勢家庭，讓辛苦一年的父母親也可以慢下腳步，享用社會各界為他們提供的優質年菜，一套5道年菜2000元，也歡迎小額捐款。飯店指出，除夕館內圍爐已滿席，年菜外帶訂單也大幅增加，只是愛的加菜金募集，只達成目標150萬元的二成，尚須各界熱情捐輸。
創業逾10年的大祥海鮮餐廳，主推沙公沙母紅蟳螃蟹料理，美味傳千里，還有台北客專程包車南下嚐鮮。大祥迎接玉兔迎春推出除夕圍爐宴，早已滿席，年菜外帶限量100組業已開賣。今年推出的外帶年菜共有七道大菜，適合六至八人享用，每組7888元，菜色包括蒜香沙公、日式胡麻鮑、清蒸海石斑、干貝香芋圓蹄、櫻花蝦米、麻油海大蝦及黑蒜燉全雞湯，相當澎湃。