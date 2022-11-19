過勞恐猝死！　心血管與工作負荷為指標

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許先生的健康檢查主要是發現十年心血管有11%，屬於中度風險。以前有抽菸，目前戒了三年，先前抽的時候每天1包，共抽30年。在對過勞風險進行評估，很重要的是心血管風險。另一樣同等重要的就是工作負荷，經整體評估下來，工作負荷是不高的，因此該個案重點放在心血管風險的調整。
臺北市立聯合醫院忠孝院區職業醫學科主治醫師李爾喬指出，個案有高血壓的家族史，本身過重，已經接近三高，建議先從減重開始，因為原本就沒有運動習慣，所以建議從飲食開始著手，像是小夜班時避免消夜，可預先準備好一些小份量食物作為零食，睡眠也比較不會受到干擾而影響代謝。
每週工作超過55小時 腦中風風險增加33%
在2015年國際期刊Lancet上的一篇文章，彙整歐、美和澳洲的研究，結果發現每週工作超過55小時的勞工，和工作40小時的勞工相比，會讓冠心病相對危險度增加13%，腦中風相對危險度增加33%。
為了預防過勞發生，《職業安全衛生法》第6條規定雇主要做職安項目和四大計畫，其中「異常負荷危害預防」，就是從過勞的源頭--工作場所這一端，來保護受雇的過勞狀況。需要工作單位安排的健康檢查、人資單位的工時紀錄、職護的資料分析、和職醫的現場訪視、以及單位主管的工作安排，這是一個多單位協力合作過程。
風險評估兩大項 心血管風險與工作負荷
安排面訪時，就要開始進行風險評估。評估方向有心血管風險與工作負荷兩大項。其中工作負荷，不僅只是了解工時和加班情況「量」的部分，也要知道是不是有輪班、夜班、花花班，工作中精神負荷來源等「質」的部分。
若綜合評估發現個案的過勞風險是高度風險，就要先調整工作例如限制加班時數，同時以生活習慣調整或醫療介入的方式來降低心血管風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55788
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