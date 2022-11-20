《黑的教育》朱軒洋領獎遭批失禮 編劇九把刀發聲護航
第59屆金馬獎頒獎典禮昨（19）日圓滿落幕，23歲的新生代演員朱軒洋以《黑的教育》奪下金馬獎最佳男配角，不過他因直接從頒獎人黃秋生手中拿走講座、感言過於簡短而被批沒禮貌。而朱軒洋事後在慶功宴上，也解釋是自己準備的致詞過於冗長，才沒有多說，對此，《黑的教育》編劇九把刀稍早就在臉書發文，替朱軒洋說話：「恭喜朱軒洋，其實我知道你不是沒禮貌，是你是當機了。」
有網友在發文鼓勵朱軒洋：「朱當機真的可惜，這麼難得的機會說，應該好好地訓練一下台風的！刀大（九把刀）就拜託你了！」九把刀也親切地說：「哈哈哈他就是他啦。」事實上，撇除禮貌爭議，朱軒洋昨天一上台，第一個感謝的人就是前經紀人柴智屏，雖然先前一度傳出不合，不過他仍不忘本，直言「沒有她就沒有我」，而柴智屏隨後也在臉書曬出合影恭喜他。
雖然柯震東這次無緣最佳新導演獎，不過前輩九把刀仍給予他肯定，他分享對方認真的模樣，寫下：「我在改劇本，小弟在對面畫分鏡，他分鏡畫得比我精緻很多，不知道是在蘑菇什麼，真的給我畫非常久才產出一格。」也透露其實柯震東擔心有人會質疑《黑的教育》，並不是他親手執導的，而自己就安慰他：「那《黑的教育》一定非常好看，好看到大家死都不肯相信世界上竟有這種事。」表示柯震東很在意金馬獎，「小弟很在意金馬，現在應該已經醉了，在意是好事，沒什麼好安慰的，重點是好像都沒有人懷疑《黑的教育》，是柯震東自己導的，顯然還有進步空間。」