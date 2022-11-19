政治立場不和該如何溝通？　思考溝通目的、切記「這些話」不要說！

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談論政治前 先思考溝通目的、情緒只要聊到政治話題就吵架，想要好好跟家人溝通到底該怎麼做？關於這件事，諮商心理師陳劭旻表示，自己也曾經很懊惱過，每次吵完架就覺得好像沒有必要弄成這樣，但情緒上就是會有控制不住的部分，不過也是有這些經驗累積，現在比較知道該怎麼應對。
陳劭旻表示，溝通這件事情需要雙方都願意溝通，溝通才會成立，如果你真心想要溝通，你必須先確定自己能夠真心做到接受不同的想法，再來要思考你和對方溝通的目的是什麼，再去做下一步，這件事情蠻重要的。
諮商心理師陳劭旻指出，雙方的溝通應該要達到互相尊重而不是說服對方，如果今天是站在「要去改變對方立場」的前提下，溝通就會變得很困難，在這種目的下溝通，要先有個覺悟，就是對方真的很有可能不會聽你說，如果你沒有自信能去接受對方的想法，最後很有可能就會演變成衝突的結果。
想好好談論政治 記得這些話不要說！然而，在做好這些溝通準備後，開始和立場不同的人談論政治時，聽到對方某些想法，又不免有一秒暴怒、理智線斷裂的感覺，刺耳的話也因此脫口而出，諮商心理師陳劭旻分享自己也是如此，雖然不一定會表現出來，但內心可能就會想「只有腦Ｘ才會被騙」，而這時話也不會好聽到哪裡去，所以我們要先反省當下講這句話到底是為了什麼，你內心的情緒是什麼，如果是要攻擊對方的話，就直接不講。
而在談論政治人物的爭議時，我們也很常會說「那個OOO不也這樣」來反駁，陳劭旻表示，這種討論到後面就會拿各種不同的事辯來辯去，其實一個人他對政治議題的想法，是很多經驗與價值觀累積的結果，如果你直接和對方說「你怎麼這麼笨相信這種事」，這時對方其實是被放在一個比較笨、比較不被相信的位置來討論，那這之後他就會想去證明自己不笨，或是證明這事是真的，在這樣的狀況下，其實就已經不是在討論事情，而是在做一種意氣之爭。
用LINE溝通避免衝突？ 諮商心理師：不！一定要面對面談話此外，現在LINE很方便，如果要談論敏感話題，很多人會選擇用傳訊息的方式來溝通，認為這樣能避免雙方面對面發生衝突，但諮商心理師陳劭旻提到，如果要溝通，不要用LINE傳訊息，一定要面對面談話，因為其實訊息有非常多解讀的空間，再中立的訊息都有可能被拿來做不同的解讀。
陳劭旻表示，「接觸新的東西或不同想法」這件事情對人來說，本來就是一件有威脅的事，更何況是政治，如果收到對方傳了一個和我想法相反的訊息，我們會感受到不舒服，根據認知失調理論，我們一定會找個方式讓自己從這個不舒服中跳脫，所以我們當下第一個反應就是反駁對方，而傳訊息有太多引發這種不舒服的空間，如果我們不知道對方的立場，或者我們已經把對方當成敵對立場的時候，哪怕再中立的訊息都有可能被當作一個威脅。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55846
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