改變的風已經吹起！蔡其昌感性催票：去投票、就會贏

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四縣市長候選人首先開講的苗栗徐定禎，一上台就自稱「新國民岳父」，他說媒體雖然給他這個封號，但女兒IG把爸爸封鎖了，只有他看不到那些「身材辣到不行」的照片，現場笑成一團。
徐定禎說，苗栗是一個被詛咒的地方，72年沒有政黨淪替過、27年來議會沒有刪過一毛錢，現任縣長徐耀昌還自稱苗栗國的國王。身為苗栗的一份子，他和苗栗鄉親都不能接受，自己的使命就是全力以赴撕掉苗栗國的標籤。「女兒控」的他說：「就像女兒拍的廣告一樣，如果不關心政治，就會被糟糕的人統治。」
黃秀芳則說，中台灣4縣市是500萬人的共同舞台、彰化是六都以外最大的縣，人口有124萬人，但有很多彰化的老闆不願住彰化，寧可住在台中七期，也有很多人覺得彰化沒什麼好期望，她要讓彰化大步向前走，把光榮感找回來。
蔡培慧指對手許淑華很多的後援會主委、競選服務處幹部，不是治平對象就是有貪瀆或傷害前科；前縣長李朝卿被判刑450年，比漢人在台灣的歷史還久，現任縣長則是賣地王，南投要換黨換人做，才看得到改變。
喉嚨沙啞又破音的蔡其昌一上台，民眾興奮高喊「行動派」長達2分鐘，他說自己演講超過900多場，要以最堅定的意志、對城市最大的敬意改變台中。他以「用一天的時間，可以改變很多事情」發表演說，表示「改變台中的風已經吹起來、改變台中的水也滾起來了」，呼籲大家用一天的時間去投票、相挺會做事的人，未來有一天能跟兒孫說：「台中能進步改變，是因為我有站出來投這一票。」
行政院長蘇貞昌接續上星期的「3個城市3件事」，他說台積電來台中設廠，因市府都計審查零進度，變得遙遙無期，還要台下民眾跟著他用台語唸「茫茫渺渺」。上次他說會展中心零進度，市府馬上澄清，但「我說的是西側展覽館，你半夜發新聞稿講東側做什麼？」蘇貞昌說，自己沒對不起台中市，若大家覺得不改變沒關係，他也尊重，若想阻止台積電去其他縣市、希望台中和其他城市一樣進步，「下肥沒有用，換欉比較快啦」！
副總統賴清德接著說，中部4縣市同樣面臨施政不力的問題，台中市無法當領頭羊，連帶使得其他3縣市工商無法進一步發展、平均薪資降低、人口不斷流失。他呼籲選民支持民進黨推出的4位候選人，改變中台灣的命運。