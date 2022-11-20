東北風南下！北台灣今降溫變天 週三起雨區擴大連炸4天
中央氣象局表示，今、明（20日、21日）兩天東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼，臺灣東北部地區有短暫雨，大臺北及東部、東南部地區及馬祖有局部短暫雨，東北部及東部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今晨(20日)迎風面低雲增多，北海岸及東側海面有降水回波消長，東半部有零星降雨；截至4：53各地區平地最低氣溫大多在19、20度，北部(桃園大溪區)19.1度，中部(南投中寮)19.1度，南部(高雄田寮區)20.0度，東部(花蓮壽豐鄉)19.9度。
吳德榮說明，最新(19日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(20、21日)兩天受微弱東北風影響，北海岸、東半部有局部雨，大台北東側亦有局部短暫雨；西半部仍為晴時多雲的天氣，中南部清晨易有局部霧，南部空品仍不佳，應注意。北台稍轉涼，其他地區氣溫無明顯變化，北部約19至26度，中部19至32度，南部20至33，東部20至29度。週二(22日)東北風減弱，白天為空檔，各地氣溫升；晚起水氣漸增、天氣漸轉變。
週三(23日)起至週五(25日)鋒面南下併南方水氣，影響範圍大，並有較大雨勢；中部以北有局部雨，南部亦偶有局部降雨的機率；但各地降雨的時空分布，歐(ECMWF)、美(GFS)模式模擬並不完全一致，顯示有「不確定性」，應持續觀察。週六(26日)受東北季風影響，迎風偶雨、背風晴，氣溫略升。（編輯：陳苾暐）