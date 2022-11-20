東北風南下！北台灣今降溫變天　週三起雨區擴大連炸4天

▲今、明(20、21日)兩天受微弱東北風影響，北海岸、東半部有局部雨，大台北東側亦有局部短暫雨。（圖／記者葉政勳攝，2022.09.03）
▲今、明(20、21日)兩天受微弱東北風影響，北海岸、東半部有局部雨，大台北東側亦有局部短暫雨。（圖／記者葉政勳攝，2022.09.03）

編輯中心/綜合報導

2022-11-20 06:41:29

中央氣象局表示，今、明（20日、21日）兩天東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼，臺灣東北部地區有短暫雨，大臺北及東部、東南部地區及馬祖有局部短暫雨，東北部及東部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今晨(20日)迎風面低雲增多，北海岸及東側海面有降水回波消長，東半部有零星降雨；截至4：53各地區平地最低氣溫大多在19、20度，北部(桃園大溪區)19.1度，中部(南投中寮)19.1度，南部(高雄田寮區)20.0度，東部(花蓮壽豐鄉)19.9度。
 
吳德榮說明，最新(19日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(20、21日)兩天受微弱東北風影響，北海岸、東半部有局部雨，大台北東側亦有局部短暫雨；西半部仍為晴時多雲的天氣，中南部清晨易有局部霧，南部空品仍不佳，應注意。北台稍轉涼，其他地區氣溫無明顯變化，北部約19至26度，中部19至32度，南部20至33，東部20至29度。週二(22日)東北風減弱，白天為空檔，各地氣溫升；晚起水氣漸增、天氣漸轉變。

▲中央氣象局針對台南發布濃霧特報。（圖／中央氣象局）
▲中央氣象局針對台南發布濃霧特報。（圖／中央氣象局）
週三(23日)起至週五(25日)鋒面南下併南方水氣，影響範圍大，並有較大雨勢；中部以北有局部雨，南部亦偶有局部降雨的機率；但各地降雨的時空分布，歐(ECMWF)、美(GFS)模式模擬並不完全一致，顯示有「不確定性」，應持續觀察。週六(26日)受東北季風影響，迎風偶雨、背風晴，氣溫略升。（編輯：陳苾暐）

台鐵埔心站民眾闖入軌道！遭普悠瑪撞上　1日2起死傷事故

台南一對男女陳屍滯洪池！手腳遭繩索綑綁　現場發現遺書

討債不成失控暴走！百公斤女債主一屁股坐下竟壓死債務人

雲林嚴重車禍！小客車追撞腳踏車與機車　釀3人受傷送醫

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀