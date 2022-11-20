選前超級星期六 竹北隊西區楊柳堂前造勢大成功

▲民進黨新竹縣黨部在竹北市西區楊柳堂辦造勢活動，出現當地多年難得一見盛況。（圖/鄭朝方團隊提供）
▲民進黨新竹縣黨部在竹北市西區楊柳堂辦造勢活動，出現當地多年難得一見盛況。（圖/鄭朝方團隊提供）

業務處/綜合報導

2022-11-20 09:41:24

昨日(19日)，民主進步黨新竹縣黨部主委、竹北市長候選人鄭朝方，特地選擇了竹北西區楊柳堂前舉辦「團結勝選•金曲有約」活動，邀請了竹塹築夢歌劇團、歌手方順吉、謝金晶精采開唱。吸引滿場鄉親參與，一個下午的金曲時間，讓鄉親如癡如醉。鄭朝方等八位竹北選區候選人也再次齊聚，輪番上台爭取竹北市民的支持，近距離與民眾互動，交流地方需求和城市願景。

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鄭朝方表示，長年公所對竹北西區缺乏作為，淪為邊緣地區；關注少、活動少外，更不用提西區建設政見年年跳票。民進黨新竹縣黨部特地選擇在西區辦理選前最後一場大型金曲演唱會，就是希望向西區鄉親懇託支持。他說未來擔任竹北市長，會比現在執政團隊更重視西區的生活圈發展，用新的思維和專案政策，透過公私協力串聯西區產業、休閒觀光資源，翻轉西區。

鄭朝方也說，他勤走全市31個里傾聽地方需求，交流城市願景，在西區也是一步一腳印走遍大街小巷，透過家戶打招呼，積極了解市民的心聲，也展現自己的誠意與改變竹北的決心。

另外，鄭朝方也特別表示，這次他提出的「三環三河還是大綠廊」旗艦型政見，就是著重西區發展所作的擘劃；透過山川綠帶的捷運型自行車道建設，串聯「西環」新月沙灣的水月觀光休憩園區到「中環」竹北車站舊城區以及「東環」新竹高鐵站重劃區。鳳崎落日、蓮花寺、新月沙灣、水月公園等休憩建設，才有更好的條件吸引觀光產業人潮、輸出地方產業成果，打造樂活城市。

除了竹北市長候選人鄭朝方外，民進黨新竹縣竹北區提名候選人，包括新竹縣長參選人周江杰、現任議員張珈源、市民代表蔡蕥鍹、議員候選人歐陽霆、市民代表候選人范格菱、曾玉菱、邵啟月輪番上台，用城市願景和政見向民眾爭取支持，並共同懇請鄉親1126務必一起催票，全家每人一票，讓能帶領竹北更好的竹北隊所有人順利當選，為大家服務。

鄭朝方最後向鄉親真情告白，民進黨部團隊在竹北深耕有成，這裡已不再是過去傳統的「艱困選區」，所以下一步必須讓有執行力、年輕、有經驗的竹北隊全部一起勝選，才能真正翻轉竹北，為地方帶來更好的未來；同時才能有足夠的力量，讓竹北西區有更好的生活環境，讓年輕人願意留在竹北西區為地方產業打拼。「翻轉竹北西區，讓年輕、有執行力的市長鄭朝方來！」

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