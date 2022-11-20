選前超級星期六 竹北隊西區楊柳堂前造勢大成功

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鄭朝方也說，他勤走全市31個里傾聽地方需求，交流城市願景，在西區也是一步一腳印走遍大街小巷，透過家戶打招呼，積極了解市民的心聲，也展現自己的誠意與改變竹北的決心。
另外，鄭朝方也特別表示，這次他提出的「三環三河還是大綠廊」旗艦型政見，就是著重西區發展所作的擘劃；透過山川綠帶的捷運型自行車道建設，串聯「西環」新月沙灣的水月觀光休憩園區到「中環」竹北車站舊城區以及「東環」新竹高鐵站重劃區。鳳崎落日、蓮花寺、新月沙灣、水月公園等休憩建設，才有更好的條件吸引觀光產業人潮、輸出地方產業成果，打造樂活城市。
除了竹北市長候選人鄭朝方外，民進黨新竹縣竹北區提名候選人，包括新竹縣長參選人周江杰、現任議員張珈源、市民代表蔡蕥鍹、議員候選人歐陽霆、市民代表候選人范格菱、曾玉菱、邵啟月輪番上台，用城市願景和政見向民眾爭取支持，並共同懇請鄉親1126務必一起催票，全家每人一票，讓能帶領竹北更好的竹北隊所有人順利當選，為大家服務。
鄭朝方最後向鄉親真情告白，民進黨部團隊在竹北深耕有成，這裡已不再是過去傳統的「艱困選區」，所以下一步必須讓有執行力、年輕、有經驗的竹北隊全部一起勝選，才能真正翻轉竹北，為地方帶來更好的未來；同時才能有足夠的力量，讓竹北西區有更好的生活環境，讓年輕人願意留在竹北西區為地方產業打拼。「翻轉竹北西區，讓年輕、有執行力的市長鄭朝方來！」