女神林青霞祕會文壇國寶！蔡詩萍醉了：一切都太夢幻

影壇上永遠的「東方不敗」林青霞，睽違3年來台，應邀出席精品活動，美人風采不減當年，氣質優雅令影迷讚嘆，她私下超級親民，不僅造訪民生社區的擔仔麵美食，也偷閒與台灣好友們聚餐，作家蔡詩萍昨（19）日曬出夫婦倆與林青霞、白先勇手挽著手的合影，直呼是「夢幻的一晚」，書迷猜測雙方會有合作，蔡詩萍也解答了！
林青霞近年轉型作家，以簡潔真摯文字描述身邊事，一連出了4本書皆獲好評，她為此造訪許多文學家，尋求文筆上精進，香港大學因為其文化上優異貢獻授予「名譽社會科學博士」，堪稱影壇之光，林青霞這次和白先勇見面，為其文學之旅再添一塊磚瓦。
蔡詩萍形容，與林青霞、白先勇會面，只能說太夢幻了，「兩位國寶級明星，與我們夫妻一塊吃飯，一塊聊天，彷彿走進台灣現代文學史，似乎踏進我們曾經迷戀的港台大銀幕畫面」。他形容林青霞是從小看電影的偶像，白先勇是高中起便崇拜的文壇偶像。兩位超級明星，超級平易近人，「沒喝酒，我們也醉了」。
他一次蒐集兩大巨星，讓粉絲羨慕不已，誇讚林青霞、白先勇氣色很好，蔡詩萍表示下次透露聚會細節，想要賣個關子，沒想到粉絲告白「如果有機會辦兩位老師演講，詩萍老師主持Q&A，一定會激盪很可怕的火花，可能屬於宇宙大爆炸那種」，一下猜中他的心思，跳出來回答「您怎麼猜到啦！」蔡詩萍表示12月4日下午會有相關活動，與女神再度相見歡。