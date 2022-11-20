投票日停電？台電斥造謠、汙衊 謝國樑反批「選舉機器」
國民黨基隆市長候選人謝國樑昨日晚間，出席國民黨北北基桃造勢大會時，提到11月26日投票日當天，會有奧步出現，傳基隆將大規模停電。對此，台電隨後發新聞稿表達嚴正抗議，並批謝國樑造謠、汙衊對台電近3萬名員工，尤其基隆地區近千名員工及家人，非常不公平。而謝國樑今（20）日受訪則回應，他提出來只是想提醒，但很遺憾現在連台電都成選舉機器。
謝國樑今受訪表示，他昨天下午接獲民眾檢舉，擔心投票日下午會停電，導致投票出現狀況；因此他們連絡停電該里的里長，里長親口告知說會停電，擔心投開票所也會有停電問題，「他並不是很清楚，他的投開票所到底會不會停電」，同時間在台電官網上，陸續看到區域停電公告，昨天晚會提出來，是因很擔心會是一場有企畫的停電，提醒台電攸關台灣民主穩定，不可以選舉日停電。
謝國樑指出，台電則回答只停100多戶，不會影響到投開票所，然而民進黨基隆市長候選人蔡適應發言人卻替台電回覆，是因為疏漏沒注意到11月26日是投票日，且兩方說法還矛盾，一方說不會影響到投開票所進行，只有停電部分戶數，另一方又說沒注意到停電。
謝國樑強調，他提出來是為了讓台電重視合情合理，但很遺憾現在連台電都成了選舉機器，1小時內發強烈聲明指控他們抹黑，難道現在大家不擔心奧步？就像最近全基隆都掛著抹黑他的布條。
另外，謝國樑進一步提到，這些製作抹黑布條的團隊，施工專業全程後車廂打開遮住車牌號碼，謝國樑指控會做這種布條，一定是黑道所為並灑滿全基隆市，基隆人很善良、純樸，看到這些布條都感覺很氣憤，大家都看到了，好像只有基隆市長林右昌市府看不到。