健保擴大洗牙特殊照護方案　「這些族群」3個月可洗一次

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其實陳太太以往每半年一次，定期至診所洗牙，但檢查牙齒的頻率已不敷所需，幸有健保署為照顧像陳太太這樣的孕婦，開放懷孕期間每90天即可執行一次牙結石清除，透過增加洗牙次數、避免牙結石堆積造成牙周感染，讓準媽媽牙口健康，得以正常飲食、健康安胎。
健保署南區業務組林純美組長指出，為擴大照護特殊族群的牙口健康，健保署規劃多樣牙結石清除醫療給付項目，除一般民眾每半年給付洗牙一次外，懷孕婦女、糖尿病、口乾症患者或是腦血管疾病、洗腎、惡性腫瘤等高風險疾病患者，每三個月即可接受牙結石清除醫療服務。
孕婦牙菌斑偵測外 教導新生兒口腔照護
健保給付費用包含牙菌斑偵測（於牙齒塗上顯示劑提醒牙菌斑附著位置加強清潔）及去除維護教導，準媽媽們還包括教導新生兒口腔照護及衛教，超前部署守護寶寶口腔健康。
高齲齒率塗氟治療 降低根部蛀牙發生率
除上述的牙結石清除診療外，常有蛀牙困擾的民眾也可透過牙醫師評估，如符合資格可進行「高齲齒率患者塗氟治療」，降低根部蛀牙發生率，延長牙齒使用年限，提升牙齒保存率。
此外，建議可下載健保快易通APP，登錄健康存摺，參考近三年就醫紀錄，APP還有貼心提醒建議洗牙時間，讓自我健康管理更容易！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55800
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