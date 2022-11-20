小優遭男演員性騷擾「手滑進衣袖」 阿Ken一秒揪出凶手
中天綜合台節目《同學來了》明（21）日晚9點播出「化妝間根本就是八卦基地，小心你的這些八卦早流出去」，其中藝人小優自爆曾被一名資深男演員性騷擾，而主持人阿Ken一聽，就馬上猜出她所指的對象。
小優自爆曾被資深男演員性騷擾，但在場來賓卻紛紛提出質疑，讓小優很受傷：「這有什麼好說謊的？我是受害者，你們不要以為只有長得漂亮才會被吃豆腐，這也是一種霸凌。」她還原當時情況：「那時候演一個小短劇，他把手伸進我的袖子裡說『妳皮膚很滑耶』，我嚇到，覺得怎麼可能發生這種事，可是當下很尷尬還要繼續演，我的印象真的太深，所以我現在看到他，還是會想到當時發生的事。」
阿Ken一聽就猜出是某位男演員：「她講得好像是真的，不是我有看到，是對這故事有所耳聞，她可能不是唯一的受害者。」甄莉也表示曾聽說有新進男藝人，被資深前輩性騷擾：「資深主持人約新進男藝人去看夜景，當下直接抱住男藝人，然後把他頭往下壓，有沒有怎樣我不知道，但從此他就盡量躲著他。」
※【NOWnews 今日新聞
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