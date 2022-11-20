殯儀館「常駐治療犬」　專家：與狗共處可減輕心理傷痛

殯儀館「常駐治療犬」　專家：與狗共處可減輕心理傷痛
殯儀館「常駐治療犬」　專家：與狗共處可減輕心理傷痛

健康醫療網

2022-11-20 12:31:00

「夢露」（Monroe）是美國賓州Koch 殯儀館的「常駐治療犬」，當往生者者家屬感到悲傷時，摸摸夢露就能撫慰悲傷。據《CNN》報導，One Health and Wellness主席科琳黛爾（Colleen Dell）研究證實，與狗共處10分鐘就有助於減輕傷痛。

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澳大利亞牧羊犬「夢露」的任務是提供往生者家屬安慰。臨終導樂師賈姬娜吉胡克(Jackie Naginey Hook)表示：「牠對於那些悲傷的家屬來說有親和力和吸引力。」果然，當家屬從靈堂出來時，他們看到了夢露而且想跟牠打招呼。

胡克表示，很多人失去至親時，難以度過空蕩蕩的夜晚，人在悲傷時通常不會想多談心事，許多人也不知道如何才能讓那些遭逢生離死別的親友走出傷痛。然而，若是有一隻狗迎接你回家，情況會有所不同，撫摸狗能讓往生者家屬敞開心扉談話。

專家：狗或許知道人類何時需要牠們

One Health and Wellness研究主席、加拿大薩省大學教授科琳黛爾表示，研究證實，無論是訓練有素的治療犬，或是家中的寵物，都對人類生活有積極性的影響。戴爾擔任主要作者的一項研究於3月證實，與狗相處10分鐘有助於減輕人們的傷痛。

喪親時人們難以維持正常情緒生活。黛爾表示，狗可以無條件提供充滿愛心的支持，而且不會對人批評或抱有期望。如果飼主與寵物建立了穩定關係，狗通常能夠感覺到牠所愛之人的情緒，這或許意味著狗知道何時提供人們溫柔的擁抱，帶牠們去散步或玩遊戲，能使人不再沉溺過往或是想太多。

絨毛犬有療癒感　2歲以上性格穩定

她推薦，如果飼主喜愛從事戶外活動，可飼養活力充沛的品種；若飼主很忙又需要陪伴，建議找尋絨毛小型犬；常外出旅行的人，便於攜帶的體型是最好的選擇；服喪期間人們的耐心較低，則建議飼養2歲以上的狗。

黛爾提醒，養寵物有利有弊，當狗能夠提供療癒、主人也能適當照顧，就會是雙贏的局面；不過，狗生病要看獸醫，飼主就需要付出時間和開銷，會產生額外的壓力。因此，花時間訓練寵物，可以讓狗獲得牠想要的關注，也能讓飼主與寵物建立穩定關係，因此如何讓動物融入生活很重要。

如果抽不出空或是居住地點不適合養狗怎麼辦？黛爾推薦可以和鄰居或親戚的狗互動，或是到鄰近公園和狗玩。還有參與公益活動或當志工，也能夠為人帶來愉悅感，讓喪失至親的人們回歸正常生活。

原文出處：https://www.ksl.com/article/50515774/it-feels-like-dogs-know-just-when-we-need-them-most-well-they-might-experts-say



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55798

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