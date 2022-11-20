王瞳難忘與艾成東京遊 被老公「又直又可愛」一席話煞到
衛視中文台節目《一袋女王》日前錄影邀請謝佳見、王瞳、吳東諺及沈建宏上節目分享出國遊玩遇到的開心和驚嚇體。王瞳透露有次拍戲期間，臨時擠出假期跟艾成去了一趟東京行，時間太趕晚上才到迪士尼樂園，雖然只看到煙火還有玩了一個遊樂設施有點可惜，但回程的路上當時體重略重的艾成，看到地鐵有位子馬上一屁股坐下，完全沒有讓座的想法，回到飯店後王瞳問到這件事，艾成有點委屈的回說不知道她要坐，還說到自己就是很薄的一本書，只要王瞳跟他說他就會學，還說：「我會為了妳越來越厚。」當下讓王瞳覺得艾成真的很直又很可愛，這段東京旅遊讓她至今仍難忘。
王瞳表示因為拍戲很少出國旅遊，去過的國家不多，去最多的國家就是馬來西亞，但至今玩過最開心就是跟艾成一起去日本玩，她透露當時是一位長輩阿姨招待的，全程沒有花到一毛錢，阿姨還請在當地留學的女兒當起地陪，不過因為當時王瞳還在拍八點檔，假期是臨時擠出來的，所以時間有限，雖然有一圓她去東京迪士尼樂園的夢想，但因為行程太趕加上住的地方離樂園有點遠，等到樂園的時間都已經晚上，只來得及看到樂園煙火跟玩到一項遊樂設施，讓她覺得有點可惜。
王瞳說當天回飯店的路上，由於當時艾成體重頗重，加上一整天下來已經走了很多路，讓他累得氣喘吁吁，所以一進地鐵車廂看到僅有的一個位置就衝過去坐下，還對著滿手大包小包伴手禮的王瞳問說要不要幫她拿東西，讓王瞳有點傻眼，但體諒當時艾成又累又渴，王瞳就決定自己拿就好，回到飯店後王瞳就問起艾成，剛剛怎麼沒想要讓座給她，艾成有點委屈的回說不知道她要坐，還說到自己就是很薄的一本書，只要王瞳跟他說他就會學，還說：「我會為了妳越來越厚。」當下讓王瞳覺得艾成真的很直又很可愛，這段東京旅遊回憶也讓她至今還牢記著。
吳東諺則分享，為了一圓去美國近距離看NBA球星Stephen Curry打球的夢想，在老婆白家綺精心安排下，去美國蜜月旅行一個禮拜，其中一個行程就是去看NBA球賽，即便一張票價要3萬台幣，還是閉著眼睛花了下去，開心之餘上飛機之前還是驚嚇事件，因為地勤沒提供正確訊息，原本因為班機延遲要去吃東西的2人，最後只能一路狂奔，跑到心臟差點跳出來才順利登機。