分手開戰李妍瑾！圤智雨發長文泣訴4點：沒有對不起妳
女星李妍瑾（李妍憬）情路坎坷，日前認愛廣告導演圤智雨，因為都是愛狗之人，交往後自稱一對「狗男女」，結果她和舊愛打官司，男友沒有陪同找律師，風雨欲來各自飛，不到1個月戀情火速結束，她今（20）日在臉書證實分手，網友跟風罵男方，圤智雨不忍了，發布上千字長文控訴4大罪狀，反擊女方太過失控！
李妍瑾認愛後和圤智雨舊愛「雪碧」網路開戰，又和前任打官司，種種糾紛接踵而來，處理疲於奔命，經常哭得梨花帶淚。她今凌晨在臉書曬出姊妹淘合照，透露恢復自由身，但要回家照顧小狗，分手後還會爆吃，就算好撐還是想吃，「按照奇葩人生，我又單身了，史上最快終結篇，來首哭笑不得」。戀情見光死，網友心疼她的遭遇，勸李妍瑾找個珍惜自己的男人，下一個會更好，還有人幽默說「當作被鬼壓」。
被形容成渣男的圤智雨，坦言交往不被看好，但他強調自己有4方面比李妍瑾前男友好，包括「沒有家暴」、「沒有借錢」、「沒有提告」、「沒有偷吃」，反擊對方一直公審自己，要求她不要找黑道前男友要錢，她也不肯聽，讓身邊的人陷於危險，「放過妳身邊的人吧，我不應該ㄧ直被妳傷害，我可沒有對不起妳喔！」
圤智雨還要求李妍瑾控制好情緒與EQ，認為她「就是不知道分寸，樣樣都要贏，才會發生司機事件」，他解釋沒陪同去警局做筆錄，卻也幫忙安排媒體專訪，還要忙著餵狗、累到打嗑睡，竟被說「裝睡的人叫不醒」，氣得開炮痛罵，「妳最棒了，最委屈了，當初妳身邊的人都叫妳不要借錢，妳有聽嗎？自己搞出來的壓力怪誰？」痛訴前女友行事失控，會走到分手不意外。
※【NOWnews 今日新聞
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