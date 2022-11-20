韋汝爆王思佳公然飆罵助理 甄莉怒指「別汚衊別人名聲」
藝人韋汝先在節目《小姐不熙娣》中爆料，有位相當難搞的女藝人，只是為了小黃瓜，就公然在化妝間飆罵助理，而王思佳事後竟直接上節目，承認被指控人就是自己。不過甄莉近日也在節目《同學來了》上，發聲護航王思佳，也暗指有心人士，不要為了接通告而污衊他人。
韋汝在《小姐不熙娣》上透露，在某次錄影，一名化妝師告訴她，大家都會為了避開一位難搞的女星而故意裝忙，接著爆料，該名女星還曾因助理買的早餐內有添加小黃瓜而當場開罵。事後王思佳就於同一節目承認自己就是「小黃瓜事件」女主角，表示自己此舉是要勇於認錯而非對號入座，也澄清對助理並沒有惡意，且當下就在化妝無法離開座位，才會直接反應。
近來甄莉在《同學來了》上參與「化妝間根本就是八卦基地，小心你的這些八卦早流出去」主題，她再提起王思佳的小黃瓜事件，「藝人講話的口氣跟表情很重要，等下又被大家亂傳話！」直言好友王思佳遭到不實指控，並替對方抱不平：「因為我認識，我就去跟助理說『如果她有罵你，我去講她』，助理就說『她真的沒有罵我，她只是跟我說有小黃瓜她不能吃，給你吃好了』，結果竟然被講成她大罵人家。」最後也意有所指地說：「所以我覺得有些人在接通告要注意一下，不要為了賺錢，去毀壞另外一個人的名聲。」