今日廣場》劉恩明／清官誤國的典範

我是廣告 請繼續往下閱讀
其實筆者在議會與王世堅有接觸過，在市政上王世堅的確有他的功力在，幾十年民代的資歷讓他能夠永遠在市議員的身份上有一席之地。但，僅此而已，問題在於王世堅本人。用一句話下結論，那就是王世堅將自己形塑成包青天。
民眾對於民代的想像相當單純，就是替天行道、行俠仗義，是水戶黃門式的人物。當民眾被地方惡霸或官府欺壓時，民代會用至高無上的權力出來主持公道。所以媒體上民代會扮演這樣的角色，但實際上外國的民代基本上沒有選民服務這種東西，而是專心在法案上面。這不代表王世堅不專心於法案，以筆者對王世堅的認識，他在市政議題上面的確有相當高人一等的見解；但是在媒體上卻沒有展現出這樣的專業，反而是用包青天的形象示人，相當可惜。
王世堅最常有的論述基礎就是，黨內有些人破壞了民主，有些人為了私利去攻擊他，他是真男人不怕這些人攻擊。但是具體哪些人？哪些派系？卻又說不出來。又以前新竹市長林智堅論文案，由於審議過程有疑慮，因此黨內決定力挺到底；但王世堅卻沒有仔細去了解黨內的論述，只憑媒體標題就囫圇吞棗的下標痛罵。
王世堅的形象很常讓筆者想起清代名著《老殘遊記》所描述的，「贓官可恨，人人知之，清官尤可恨人多不知，蓋贓官自知有病，不敢公然為非；清官則自以為不要錢，何所不可，剛愎自用，小則殺人，大則誤國」。由於王世堅樹立起所謂「真男人」形象，在道德制高點上，媒體也樂於當趣聞報導。
的確，王世堅這樣在形象上塑造相當成功，現在特定媒體也用「民進黨的良心」去形容王世堅，但是這些行為恐怕會讓其他黨公職相當尷尬。或是王世堅痛罵黨內其他人，甚至痛罵黨內派系，但現代政黨有派系是正常不過的，派系才是一個政黨可以擴大的基礎和根本，沒有派系的政黨排他性會越來越高，甚至萎縮。但王世堅似乎對於現代政黨政治有所誤解，以為「派系」就是不好的東西，也有可能民眾認為「派系」是不好的，就迎合民眾口味。
比如說，王世堅常常聲稱自己不屑派系，但他所力挺的黨內台北市長參選人林佳龍恰恰就是派系所推出來的人選。現在政黨政治講求黨公職對於黨內決議服從，但是當黨推出陳時中時，他卻沒有和其他黨公職一樣對另一個對手黃珊珊進行政治攻擊，反而是用一種清高的口吻大談過去和黃珊珊的感情讓他下不了手，甚至不避諱的在媒體上表達，那過去幾年拼命監督副市長黃珊珊的黨內同志又是什麼？過去也有同黨議員支持您的提案，怎麼沒有因為欠他們人情而全力支持陳時中呢？抑或是支持您提案也有國民黨議員，您也要情感上支持蔣萬安嗎？
不得不說，王世堅一直是筆者在市政上很欣賞的民代，但是在媒體上面恐怕堅哥還是得好好思考各種發言會對黨有什麼不良影響，為了討好某特定族群或媒體，而去傷害了支持者的心，畢竟民眾願意投給王世堅，是因為他是「民進黨的王世堅」。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄：opinion@nownews.com