今日廣場》劉長樂／抹黃又抹黑，徐巧芯奧步盡出為哪樁？

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國民黨台北市議員、蔣萬安競選團隊副總幹事徐巧芯近來影射民進黨台北市長候選人陳時中與威震集團董事長吳明達「同桌吃飯」，意圖以此影射陳時中與黑道「關係匪淺」，質疑民進黨是「黑白共治」。對此，陳陣營解釋，陳時中當時參加的是公益餐會，這是一場公益慈善團體的春酒，陳時中現身挺公益，並且自掏腰包買了一幅孩子的畫。後來得知有長庚醫師在隔壁包廂聚餐，陳時中應邀前往打招呼，完全不認識吳明達，也沒有互動，何來與黑道「好交情」之說。
諷刺的是，這位徐巧芯口中的黑道大哥事後被發現，跟國民黨多位民代往來頻繁、互動密切。徐巧芯的爆料沒有打倒陳時中，反倒傷害了自己人，俗話說「傷敵一千，自損八百」，徐巧芯每次爆料卻是「傷己一千」，酸言酸語的風格已成負面操作第一把交椅，這樣做究竟是在幫蔣萬安拉票還是敗票？真能實現「將台北打造成為偉大城市」的願景？
這已經不是徐巧芯第一次烏龍爆料。11月6日她在社群平台上貼出陳時中與女性牽手的照片，並寫下「時指緊扣」四字，影射陳是鹹豬手。紙風車執行長張敏宜在該則貼文下留言表示，照片中的台北市聯醫松德院區副院長李雅玲以及她的丈夫聯醫仁愛醫院副院長丁金聰都是受邀與會，陳時中餐敘尾聲才去致意，要求徐巧芯停止人身攻擊。但徐巧芯不僅沒有停止不實影射揶揄，甚至與國民黨人士及親藍媒體一條龍操作，對陳時中展開鋪天蓋地攻擊。後來發現新聞炒作過頭引來負面觀感，徐巧芯還被自己曝光的47秒影片打臉，坦言會有牽手畫面出現，是因為「出來後才有一個超級小的台階，他們才互相握住手，把他攙扶下來。」
看到黑影就開槍、多次烏龍爆料、自己打臉自己的徐巧芯，不斷發揮看圖說故事的想像力，丟出一張照片、一小段影片，就能在臉書上、節目上說故事、炒新聞，被抹黑的人被迫上陣回應不實抹黑，浪費了可以論述政策的時間，更浪費了台北市民的寶貴時間。徐巧芯遲遲不願收手圖的究竟是什麼？首先，就如立委管碧玲所言，她深知「三人成虎」的技技倆，謊話說久了就會有人信，甚至說出一定的聲勢；更重要的是，徐巧芯透過這樣的手段，能夠搏取關注、提高聲量。果然，國民黨台北市長候選人蔣萬安一宣布辭立委，徐巧芯馬上被點名接棒蔣的立委缺。
徐巧芯透過造謠拉抬了自己在國民黨內的份量，但浪費社會資源的低劣惡質選舉手法，賠上的是民眾對政治的信任。期待在大選最後階段，徐巧芯別再出奧步，讓選舉回歸正軌吧！
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