中國導演不畏禁令來台領獎　金馬一舉動被讚「大氣」

▲中國導演黃樹立獲得金馬獎最佳紀錄短片，哽咽表示希望愛能戰勝恐懼。（圖／金馬執委會提供）
▲中國導演黃樹立獲得金馬獎最佳紀錄短片，哽咽表示希望愛能戰勝恐懼。（圖／金馬執委會提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-11-20 15:33:422022-11-20 15:35:33

第59屆金馬獎頒獎典禮圓滿落幕，礙於政治因素介入，近年中國電影鮮少參賽，香港也警告影壇人士警慎報名，讓這場電影盛會多了一絲遺憾，不過仍有少數中國人士參賽，導演黃樹立以《當我望向他的時候》勇奪最佳紀錄短片，消息傳回對岸，影迷也為他開心。另外，金馬獎紀念已逝影人片段不忘中國演員涂們，這一溫馨舉動也被認為相當大氣。

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▲中國導演黃樹立是少數來台參與金馬獎的導演。（圖／金馬執委會提供）
▲中國導演黃樹立是少數來台參與金馬獎的導演。（圖／金馬執委會提供）
黃樹立執導的《當我望向他的時候》，是一則探詢自我的私密影像，因為隱晦的同志身分，和母親形成一條鴻溝，在出國深造多年後，他返回家鄉見到久違的母親，在傳統社會價值與追求自我之間，找尋被接納的親情。本片今年入選坎城影展影評人週，並獲得酷兒金棕櫚獎。

由於題材相對敏感，在中國上映並不容易，這次選擇報名金馬獎，影迷都很理解，儘管無法觀賞典禮直播，得知他獲獎後仍有影迷湧入微博道賀，他不畏禁令來台，在台上致詞表示，「希望愛能戰勝恐懼」，期盼所有人都能誠實面對自己跟這個世界，一番話令觀眾都為之動容。

▲涂們（左）2018年和惠英紅在金馬頒獎，脫口說出「中國台灣」。（圖／翻攝台視YouTube）
▲涂們（左）2018年和惠英紅在金馬頒獎，脫口說出「中國台灣」。（圖／翻攝台視YouTube）
而今年金馬獎紀念已逝影人，範圍不限港台，包括日本、韓國都納入，2018年以電影《老獸》獲得第54屆金馬獎最佳男主角的涂們，當時在台上表示「兩岸一家親」，很高興來到「中國台灣省」參與盛會，引發政治爭議，金馬獎自此缺失了大陸電影的參與，增添不少遺憾，他去年底病逝，金馬獎在紀念影人環節不忘放上了涂們的肖像，此舉動被認為很大氣。

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