選前黃金周末最後衝刺 3萬支持者集結力挺黃偉哲拚連任
選前倒數6天，把握最後的黃金周末，各候選人均努力做最後衝刺，不敢鬆懈。今天台南市長黃偉哲聯合各區議員候選人，在麻豆海埔池王府前廣場舉辦「連任勝選團結大會」，現場有超過3萬名支持者以行動力挺黃偉哲繼續連任。台南的6位立委，郭國文、賴惠員、林宜瑾、林俊憲、王定宇、陳亭妃也都到場支持，展現民進黨的團結氣勢。屏東縣長潘孟安也親自到場，為黃偉哲與民進黨議員候選人加油打氣。
潘孟安表示，台南是台灣的民主聖地與農業首都，決定台南的未來就是決定台灣的未來。潘孟安說他與黃偉哲相處20幾年，了解黃偉哲是單純認真的人，希望台南人繼續支持黃偉哲拚連任，讓南高屏與中央連成一線將地方建設做好。
台南老縣長陳唐山也到場相挺，呼籲選民一定要投給民主進步黨候選人，讓台南繼續進步，為整個台灣帶來安全與繁榮，陳唐山更說這場選舉國際都在看，市民一定睜大眼睛，將票投給100%支持台灣的黃偉哲。
黃偉哲今日在群眾簇擁下進場，上台一開始就感謝大曾文區鄉親的支持。黃偉哲說，這4年台南的工商業進步有目共睹，全市營業額一年增加4千億，尤其麻豆工業區落成與治水改善，很多企業都爭先要來進駐。黃偉哲強調，自己相信台南、看好台南，所以將一生熱情奉獻給台南。
黃偉哲今日細數市府團隊這4年的成績，包括防疫、文教、觀光等多項表現都為六都第一，他感謝優秀的市政團隊，因為有兩位副市長與各局處首長的努力，台南的市政才能屢創佳績。最後，黃偉哲懇請市民鄉親，全力支持民進黨提名的候選人，讓議員全部當選，里長全壘打，讓台南繼續前進。