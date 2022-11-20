韓國瑜再提高雄又老又窮　柯志恩造勢高喊陳其邁接閣揆

▲前高雄市長韓國瑜除了要大家支持柯志恩當市長，還要現場民眾高喊「陳其邁接行政院院長」，並強調這「真的發自內心」。（圖／柯志恩競總提供）
▲前高雄市長韓國瑜除了要大家支持柯志恩當市長，還要現場民眾高喊「陳其邁接行政院院長」，並強調這「真的發自內心」。（圖／柯志恩競總提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-11-20 17:47:522022-11-20 17:59:42

選前黃金周，今（20）日國民黨高雄市長候選人柯志恩在橋頭區台糖花卉中心旁大草皮，辦起「高雄奇蹟人民作主-柯志恩黃金周團結大會」造勢活動，前高雄市長韓國瑜也首次替柯志恩站台，再提「這個城市真的又老又窮」，並指出，他離開兩年來，高雄走了四萬個年輕人，除了要大家支持柯志恩，還要現場民眾高喊要讓愛高雄的「陳其邁接行政院院長」，並強調這「真的發自內心」。

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韓國瑜在高雄藍營心中魅力不減，上台後歡呼聲不斷，韓國瑜首先問柯志恩選情怎麼樣？柯志恩說正在苦戰，韓笑說柯志恩選情好，他跟李佳芬的感情就越好，談起四年前選舉，他說當時一面看板都沒有、一面旗幟都沒有、一張文宣都沒有，只有一瓶礦泉水和一碗滷肉飯，但是大家都會看到「正義、溫暖」，那就是陳其邁的廣告，他就想高雄這麼熱怎麼有候選人會用溫暖，應該用涼快才對，當時創造了第一次的奇蹟，感謝大家2018年對他的支持。

韓國瑜並談到，有一個人說最愛高雄、一生都要貢獻給高雄，在新聞上看到就知道是陳其邁市長，他支持陳其邁去接行政院院長，高雄人做了中華民國的行政院長，柯志恩得到大家愛護當高雄市長，陳其邁撥資源、柯志恩執行、議員當後盾，整個高雄會越來越棒，未來高雄的預算就像在家裡過生日一樣，開始唱生日快樂歌，還可以多切一塊，並帶領現場民眾高喊「陳其邁接行政院長」，高雄這樣就買一送一，要不然行政院長可能被桃園的鄭文燦接走。

而李四川是台灣驕傲的品牌，若柯志恩當市長，高雄的硬體建設就交給李四川負責，這已經是買一送二，至於買一送三，柯志恩管好高雄的經濟、教育、環保都建設好，農產品、水產品就找「禿頭韓國瑜賣」，他不會領薪水，因為韓國瑜欠高雄太多，讓貨出的去人進的來，集中選票、高雄市議員全壘打。

韓國瑜並表示，這個城市真的又老又窮，他離開兩年來，高雄走了四萬個年輕人，為什麼他們要流落他鄉，因為高雄賺不到錢、沒有好的發展，其實全台灣最有潛力的城市是高雄，最有爆炸力的城市也是高雄，就需要一位市長帶領280萬人口走向富庶、美好、光明的未來，希望改變高雄命運，讓高雄更年輕、更有錢。

韓國瑜讚柯志恩，勤勞、認真、專業、熱情，而且跟陳其邁、趙天麟兩人用英文比賽，兩個人加起來都打不過柯志恩一個，把高雄民進黨全部的立委全部找來也辯論不過她，她跑過全世界200多個城市，高雄一定要宣傳到全世界，讓全世界對高雄有興趣，因為有個優秀、善良又熱情的市長，柯志恩一定可以達到這樣的目標。

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