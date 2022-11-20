韓國瑜再提高雄又老又窮　柯志恩造勢高喊陳其邁接閣揆

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韓國瑜並談到，有一個人說最愛高雄、一生都要貢獻給高雄，在新聞上看到就知道是陳其邁市長，他支持陳其邁去接行政院院長，高雄人做了中華民國的行政院長，柯志恩得到大家愛護當高雄市長，陳其邁撥資源、柯志恩執行、議員當後盾，整個高雄會越來越棒，未來高雄的預算就像在家裡過生日一樣，開始唱生日快樂歌，還可以多切一塊，並帶領現場民眾高喊「陳其邁接行政院長」，高雄這樣就買一送一，要不然行政院長可能被桃園的鄭文燦接走。
而李四川是台灣驕傲的品牌，若柯志恩當市長，高雄的硬體建設就交給李四川負責，這已經是買一送二，至於買一送三，柯志恩管好高雄的經濟、教育、環保都建設好，農產品、水產品就找「禿頭韓國瑜賣」，他不會領薪水，因為韓國瑜欠高雄太多，讓貨出的去人進的來，集中選票、高雄市議員全壘打。
韓國瑜並表示，這個城市真的又老又窮，他離開兩年來，高雄走了四萬個年輕人，為什麼他們要流落他鄉，因為高雄賺不到錢、沒有好的發展，其實全台灣最有潛力的城市是高雄，最有爆炸力的城市也是高雄，就需要一位市長帶領280萬人口走向富庶、美好、光明的未來，希望改變高雄命運，讓高雄更年輕、更有錢。
韓國瑜讚柯志恩，勤勞、認真、專業、熱情，而且跟陳其邁、趙天麟兩人用英文比賽，兩個人加起來都打不過柯志恩一個，把高雄民進黨全部的立委全部找來也辯論不過她，她跑過全世界200多個城市，高雄一定要宣傳到全世界，讓全世界對高雄有興趣，因為有個優秀、善良又熱情的市長，柯志恩一定可以達到這樣的目標。