6度輔選蔡培慧　蘇貞昌：送空碗不如送南投人好生活

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蘇貞昌提到20幾年前的921大地震，當時自己是台北縣長，這些年看到南投人努力脫胎換骨，但還有很多地方沒做到。他說，南投對他有特殊意義，自己從政之初擔任省議員，最常跑中興新村爭取經費、新婚蜜月也到南投。但擔任行政院長以來，南投讓他很怨嘆，各縣市長有沒用心做事，他看得很清楚。
蘇貞昌說，南投前任縣長李朝卿貪污震災款導致天怒人怨，被法官判450年，「不是要從明朝關到現在？」他7度到南投關心建設、送地方大紅包，現任縣長林明溱從不出現，還專門和中央嗆聲！他就想不懂，當地方首長為什麼要和中央嗆聲？
蘇貞昌說，蔡培慧在行政院中辦執行長任內，每次向他爭取的預算都是千萬起跳，林明溱辦百多場縣政說明會，送與會者幾百元的空碗，藉機讓站在他身邊的人好拉票，「還不如送一碗飯、送一年到頭生意好、送大家好收入、好過日子。」
蘇貞昌說，自己有心送大建設給南投，也要有「好畚箕」懂得承接，蔡培慧讓沒落的中興新村動起來、爭取中央在南投投入近400億元前瞻建設，全心改變家鄉。他說，蔡英文總統選舉在南投拿下過半票數，民進黨勇於檢討敢打拚，國民黨貪污成這樣，大家不必再忍受，「南投該變天了」，呼籲大家熱情相挺蔡培慧，讓南投改變。
蔡培慧透露一個小故事，竹山鎮長陳東睦剛當選時她是立委，自己安排幾位鄉鎮長與總統蔡英文見面，當時蔡總統打算推動長照，陳東睦提醒在鄉下或山村，很多老人家走到長照站得花2小時，公所須有交通車才能服務長輩。總統因此交代蔡培慧負責協調交通部和衛福部，最後做出只要各公所願意，可編250萬元買車、一年150萬司機管銷費用的決議，長照更貼近長輩的需求，陳東睦是重要推手。