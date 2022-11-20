選前倒數南台灣大團結　周春米：綠色執政品質保證

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翁章梁表示，屏東和嘉義一樣都是傳統農業縣起家，但這幾年都大進化，有科學園區產業園區、有醫學中心等級的榮民總醫院，這些都是周春米擔任不分區立委以來的努力，另外，他也稱讚這幾年嘉義縣都跟著屏東縣長潘孟安的腳步，學習城市美學和產業建設，相信未來交棒給周春米，會繼續延續屏東驕傲。
黃偉哲送了台南市下營區的「A贏醬油」象徵周春米「黑矸仔裝豆油，無底看，一定會贏」、送上花生象徵周春米「好事花生」、送上「媽祖賜芙泡芙」，希望媽祖保佑周春米、送上台南柚子蔘保護周春米的喉嚨，在剩下幾天給周春米祝福，能繼續跑遍全屏東，讓屏東大贏，南台灣大贏。
陳其邁則喊出「高屏共好」，他談到軌道建設，高雄捷運林園延伸線年底會動工，並且已經規劃延伸到屏東大鵬灣，高鐵站也已經規劃南延屏東，高屏第二快速道路、屏南快速道路也已經規劃中，未來將有高屏一日生活圈，從屏東就可以走遍全台灣，另外，屏東科學園區和橋頭科學園區也齊頭並進，都開始招商動工，未來南台灣的產業聚落能代表台灣向全世界揮手，相信潘孟安縣長卸任後若交棒給周春米一定能延續五星執政，高屏共好，創造雙贏。
潘孟安說，他執政的八年來建設都陸續到位，屏東的任督二脈已經打通，也登大人，非常感謝這些年來有周春米在中央和他一起拚，包括醫療、交通、學校、長照、觀光，方方面面都看得到她的身影，並且周春米是唯一經歷初選的候選人，在民意基礎的支持下一定是最優質、最能帶領屏東向前的候選人。