選前倒數南台灣大團結　周春米：綠色執政品質保證

▲高雄市長陳其邁替周春米站台，喊出「高屏共好」。（圖／周春米競總提供）
▲高雄市長陳其邁替周春米站台，喊出「高屏共好」。（圖／周春米競總提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-11-20 19:16:17

選前倒數6天，今（20）日周春米在競選總部舉行大型造勢活動，邀請南臺灣四縣市嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、屏東縣長潘孟安，南區縣市首長一齊站台，強調綠色執政品質保證，也象徵南台灣大團結，勢如破竹。

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周春米表示，今天台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長潘孟安四位五星縣市首長來相挺，象徵南台灣大團結，也代表綠色執政品質保證，延續綠色執政是她的任務，在40多年前選出黨外的縣長邱連輝先生，後來選出第一位的民進黨籍的蘇貞昌縣長、蘇嘉全縣長、曹啟鴻縣長和潘孟安縣長，非常感謝鄉親對民進黨的信賴，她身為民進黨提名的屏東縣長候選人，會更戰戰兢兢努力打拼，珍惜歷任民進黨籍縣長打拚下的成績，她更要延續五星的縣政。

▲翁章梁表示，屏東和嘉義一樣都是傳統農業縣起家，這幾年都大進化。（圖／周春米競總提供）
▲翁章梁表示，屏東和嘉義一樣都是傳統農業縣起家，這幾年都大進化。（圖／周春米競總提供）
翁章梁表示，屏東和嘉義一樣都是傳統農業縣起家，但這幾年都大進化，有科學園區產業園區、有醫學中心等級的榮民總醫院，這些都是周春米擔任不分區立委以來的努力，另外，他也稱讚這幾年嘉義縣都跟著屏東縣長潘孟安的腳步，學習城市美學和產業建設，相信未來交棒給周春米，會繼續延續屏東驕傲。

黃偉哲送了台南市下營區的「A贏醬油」象徵周春米「黑矸仔裝豆油，無底看，一定會贏」、送上花生象徵周春米「好事花生」、送上「媽祖賜芙泡芙」，希望媽祖保佑周春米、送上台南柚子蔘保護周春米的喉嚨，在剩下幾天給周春米祝福，能繼續跑遍全屏東，讓屏東大贏，南台灣大贏。

▲台南市長黃偉哲送上醬油、花生、「媽祖賜芙泡芙」，給周春米加油打氣。（圖／周春米競總提供）
▲台南市長黃偉哲送上醬油、花生、「媽祖賜芙泡芙」，給周春米加油打氣。（圖／周春米競總提供）
陳其邁則喊出「高屏共好」，他談到軌道建設，高雄捷運林園延伸線年底會動工，並且已經規劃延伸到屏東大鵬灣，高鐵站也已經規劃南延屏東，高屏第二快速道路、屏南快速道路也已經規劃中，未來將有高屏一日生活圈，從屏東就可以走遍全台灣，另外，屏東科學園區和橋頭科學園區也齊頭並進，都開始招商動工，未來南台灣的產業聚落能代表台灣向全世界揮手，相信潘孟安縣長卸任後若交棒給周春米一定能延續五星執政，高屏共好，創造雙贏。

潘孟安說，他執政的八年來建設都陸續到位，屏東的任督二脈已經打通，也登大人，非常感謝這些年來有周春米在中央和他一起拚，包括醫療、交通、學校、長照、觀光，方方面面都看得到她的身影，並且周春米是唯一經歷初選的候選人，在民意基礎的支持下一定是最優質、最能帶領屏東向前的候選人。

▲屏東縣長潘孟安說，感謝這些年來有周春米在中央和他一起拚。（圖／周春米競總提供）
▲屏東縣長潘孟安說，感謝這些年來有周春米在中央和他一起拚。（圖／周春米競總提供）

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