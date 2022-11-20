控制不了！總是不斷查看新聞？　研究：當心易引發心理問題

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台北醫學大學公共衛生學院教授邱弘毅表示，這個研究指出媒體面臨經濟壓力時，常選擇具有吸引閱聽大眾的新聞，以聳動、斷章取義的方式，透過24小時不斷播放來爭取收視率，造成部分收視群產生新聞成癮的現象，這種狀況正不斷發生且有惡化趨勢，值得被大家所重視，特別是台灣媒體常一窩蜂聚焦報導重大新聞事件，此一問題更值得台灣學界加以研究。
對於已有新聞成癮現象的閱聽大眾而言，建議選擇暫時不去收視新聞，尋求專業協助擬定改善此症狀較佳的方式，如果需汲取新聞，或許改由平面媒體像是報紙，儘量不收看電子媒體，可能是比較有效的策略。
明明不喜歡卻不斷去看 有所「覺察」是關鍵
從新冠肺炎大流行、烏克蘭戰爭、大規模抗議或槍擊、氣候引起的野火等，這些壞消息常常會讓我們感到無能為力和苦悶，在台灣特別是選舉新聞，很容易造民眾無端的憤怒，或是陷入新聞的漩渦裡。董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，要擺脫這種明明不喜歡卻不斷去看的狀況，首先要先有所「覺察」，可問自己一天花多少時間看新聞？關注新聞的時候是否影響心情？像是變得鬱悶、提不起勁、什麼事都不想做，成天只想關注支持的候選人民調起伏與輿論風向。
避免參雜太多情緒 轉移注意力、不談論為上策
若有上述現象，建議就要有所調整，最簡單的就是意識到它的「時間性」，雖然成癮但它會有時效性，告訴自己時間過了就會成為歷史，不要放太多情緒在裡面；接著要求自己「暫時離開」，停止或減少觀看時間，想觀看時先要求自己完成其他事情，讓自己專注在從事其他事物來轉移注意力；最後「不去談論」，暫時停掉會有很多討論與論戰的群組，告知朋友自己花太多時間已不堪其擾需暫離。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55799
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