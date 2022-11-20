Makiyo老公被AV導演酸！衰捲入「圤智雨李妍瑾」分手風波
女藝人李妍瑾（李妍憬）和AV導演圤智雨上個月底才曬出床照高調認愛，豈料過不到一個月的時間，兩人便「撕破臉」宣布分手，圤智雨今（20）日也不忍在臉書控訴李妍瑾的多項「罪狀」，文中一開始便表示「這段戀情從一開始就不被看好，但結束這件事，到底我該怎麼寫呢？是該假掰的像小金ㄧ樣都說是自己的錯，還是要很圤智雨風呢」，莫名遭嗆的Makiyo老公小金隨後也發文，疑似在反擊圤智雨。
Makiyo在10月底剖腹產生下寶貝兒子，豈料卻因「態度問題」和老公小金吵架，甚至在直播中細數對方多項罪狀，兩人也因此陷入冷戰。這期間，小金也時常透過友人傳話以表關心，更對自己的行為感到相當懊惱，認為是自己的錯，但怕老婆看見他又會不高興，所以前陣子都暫時不進房。
豈料今天無端被圤智雨「點名」，遭酸「假掰」，小金也在IG限時動態發出老婆Makiyo和兒子的合照，表示「兩個人相處，委屈往肚子吞，不叫假掰，叫肚量。老婆自己選的，對錯都挺老婆，不叫假掰，叫溺愛。對於人生的過客，不惡言相向，不叫假掰，叫男人」，疑似回應被圤智雨指「假掰」一事。
而李妍瑾和圤智雨一個月前才高調認愛，如今分手鬧得相當難看，女方在臉書宣布「是的，按照奇葩人生，我又單身了，史上最快終結篇，來首哭笑不得」，男方不忍回擊，表示交往期間一直被公審，根本沒得到尊重，「放過妳身邊的人吧，我不應該一直被妳傷害，我可沒有對不起妳喔」，女方也隨即開酸「風度在哪，明眼人都看得出來」。（編輯：郭佩蓉）