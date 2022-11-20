演講946場！蔡其昌：終結海線悲情命運、拼第一個市長

▲蔡其昌說不再拜託盧秀燕了！自己的家鄉自己建設。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.20）
▲蔡其昌說不再拜託盧秀燕了！自己的家鄉自己建設。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.20）

記者顏幸如／台中報導

2022-11-20 22:25:44

民進黨台中市長候選人蔡其昌回到家鄉清水造勢，前後任立法院長蘇嘉全、游錫堃站台力挺，上萬支持者大喊「市長好」。這是蔡其昌第946場演講，他說海線長期邊緣化，即使自己到中央爭取建設回來，現任市長盧秀燕不做就是不做，「這次不再拜託她了，自己的故鄉自己建設」。他呼籲大家用選票把市長換掉，讓海線出身的子弟用不怕輸、不怕困難的精神，結束海線悲情的命運。

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▲蔡其昌在家鄉清水區造勢，鄉親父老很捧場，人潮滿到會場外。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.20）
▲蔡其昌在家鄉清水區造勢，鄉親父老很捧場，人潮滿到會場外。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.20）
選前超級星期天，蔡其昌選擇在家鄉清水造勢，他壓軸上台時，台下近萬名群眾足足喊了一分鐘的「市長好」！讓蔡其昌感動到說不出話來。他說這已經是自己演講的第946場，身為海線子弟、海線鄉親期望的候選人，11月26日一定要贏。

蔡其昌說海線人口少，是大台中最偏遠的地方，前輩形容「風頭水尾、站尾包衰」，鄉親本來就鍛鍊出不怕輸、不怕困難的精神，台中從沒有縣區出身的市長、更不曾有海線出身的市長候選人，這次大家要團結，一起拚海線出市長，把城市的進步贏回來、把海線的建設贏回來。

蔡其昌說，海線鄉親栽培他做到立法院副院長，6年來他為台中市爭取一千多億的預算，這個紀錄沒人能打破。但副院長仍是一個民意代表，如果市政府沒計畫、不願意建設，他在中央也沒有辦法。4年前，海線鄉親讓盧秀燕高票當選，但她不曾把目光停留在海線，鐵路雙軌高架是鄉親的期待，他爭取到中央預算，可以讓海線有更多火車班次、交通更順暢、休閒娛樂空間更多，但盧秀燕4年來不做就是不做。

▲兩位前後任立法院長蘇嘉全、游錫堃，同台相挺蔡其昌。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.20）
▲兩位前後任立法院長蘇嘉全、游錫堃，同台相挺蔡其昌。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.20）
他說，海洋生態館蓋了10幾年還不能營業、大安媽祖園區全部蓋好卻缺一個媽祖，為什麼海線的建設總是零零落落？為什麼海線總是不被重視？蔡其昌說：「這次我們不拜託她了，我們要換市長，自己的家鄉自己來建設；我們要當家作主，自己規劃、自己來拼，帶給海線大建設。」

前立法院長蘇嘉全提到，自己和蔡其昌是民進黨第一對國會院長和副院長，兩人上任時向人民發誓要打破政黨密室協商、讓國會透明化。蔡其昌主責推動國會透明化，他展現行動力，「人家給我們一年的時間，他兩個月就解決」。蘇嘉全說，城市每天都在競爭，台中市人口是全國第2名，建設更不能慢下來，蔡其昌就是一個有能力、會做事情的人。

▲前立法院長蘇嘉全分享他和蔡其昌的共事經驗，讚許他是行動力極強的政治人物。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.20）
▲前立法院長蘇嘉全分享他和蔡其昌的共事經驗，讚許他是行動力極強的政治人物。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.20）
立法院長游錫堃也拜託大家，把海線的榮耀找回來，人文薈萃的海線不該被邊緣化，台中這座大都會必須更加發展、在全國更具影響力。

▲蔡其昌結束造勢活動後，前往清水五權夜市拜票，受到攤商歡迎。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.20）
▲蔡其昌結束造勢活動後，前往清水五權夜市拜票，受到攤商歡迎。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.20）

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