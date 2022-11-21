微弱東北季風影響！北台灣氣溫略降 週三起雨彈連炸3天
中央氣象局表示，今天（21日）受東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，明（22日）白天東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，明晚起東北季風再增強，北部及東北部天氣再轉涼。今日至明白天臺灣東半部地區、西半部山區及金門有局部短暫雨，其他地區及澎湖、馬祖為多雲到晴；華南雲雨區東移影響，明晚起臺灣中部以北及東北部地區有短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫雨。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今晨(21日)北海岸及東側海面有降水回波消長，北海岸、東半部有零星降雨；截至4：53全台平地最低氣溫為苗栗西湖鄉18.1度，而各地區平地最低氣溫大多在19至21度，北部(桃園楊梅區)20.8度，中部(雲林崙背鄉)19.2度，南部(台南佳里區)20.0度，東部(花蓮壽豐鄉)20.1度。
吳德榮說明，最新(20日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天(21日)微弱東北風影響，西半部仍為晴時多雲，北海岸、東半部有局部雨，大台北東側亦有局部短暫雨的機率；南部空品不佳，應注意。北台稍涼，其他地區舒適微熱早晚涼，北部約21至28度，中部19至32度，南部20至32，東部20至29度。明(22)日東北風減弱，各地多雲時晴、氣溫升，下午雲量漸增、晚起天氣轉變。
週三(23日)起至週五(25日)鋒面南下併南方水氣，影響範圍大，並有較大雨勢；中部以北有局部雨，南部亦偶有局部降雨的機率；但各地降雨的時空分布，為中小尺度的變化，故歐(ECMWF)、美(GFS)模式模擬並不完全一致，應持續觀察。週六(26日)鋒面減弱、水氣漸減，為雨後多雲的天氣，氣溫略升。下週(27日)各地好轉為多雲時晴，氣溫回升。（編輯：陳苾暐）