30歲男夜間頻尿、體重飆破百　元凶竟然是「這症狀」

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70萬人睡眠呼吸中止症 易有膀胱共病據台灣睡眠醫學學會估計，全台患有阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）的患者保守估計達70至80萬，已嚴重威脅國人健康。黃俊豪說明，由於阻塞型睡眠呼吸中止症的患者睡眠時上呼吸道塌陷造成不能呼吸，持續進行負壓式呼吸，容易產生缺氧、高碳酸血症及酸中毒，導致睡眠頻頻中斷，容易急尿、夜尿、急迫性尿失禁。
他指出，臨床上睡覺會打呼的人，半數患有阻塞型睡眠呼吸中止症，特別是舌根肥厚、鼻中隔彎曲、扁桃腺太大、下巴後縮、肥胖者的比例更高，且發生率也會隨著年齡增加，20歲約18％，40歲增加至30％，到了65歲以上，每6、7人就有1人。
不僅如此，黃俊豪表示，睡眠呼吸中止症所引發的夜間缺氧和睡眠剝奪，均可能導致交感神經過度亢奮，增加動脈硬化風險，包括影響陰莖海綿體的動脈充血功能，導致性功能障礙風險增加。
▲資深睡眠技師洪曉菁
膀胱過動使用陽壓呼吸器 九成可改善黃俊豪研究睡眠呼吸中止症與膀胱功能異常之共病關聯，調查927名患者使用陽壓呼吸器後，47％自覺日間頻尿次數改善，88％夜間頻尿次數有改善，83％急尿感有改善，82％急迫性尿失禁有改善，而患有膀胱過動症者更有高達91％自覺症狀改善。
他進一步解釋，目前治療阻塞型睡眠呼吸中止症的方式，輕度可手術治療，中度以上或手術效果不佳時，則建議配戴陽壓呼吸器，建議一周配戴5天、每晚至少4小時，通常3個月後即可明顯改善睡眠呼吸中止症，連帶心血管功能、脂肪代謝、發炎指數、體重等都會恢復正常，呼籲患者及早治療，遠離共病危機。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55843
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