韓國瑜要他接行政院長　陳其邁：韓市長愛說笑啦

選前黃金周，昨（20）日國民黨高雄市長候選人柯志恩在橋頭區進行造勢，前高雄市長韓國瑜作為壓軸嘉賓，首次替柯志恩站台，除了提「這個城市真的又老又窮」，還要現場民眾高喊要讓愛高雄的「陳其邁接行政院院長」、柯志恩當市長，高雄市長陳其邁今日車掃前則指出是「韓市長愛說笑啦」，談的內容其實跟四年前差不多。
陳其邁表示，其實談韓市長說的內容其實跟四年前差不多，也沒有太大的差別，因為韓市長是過去高雄的市長，希望說他有空多回來走走，他的朋友五湖四海很多，助選他的一些好朋友都很好，但希望能夠多利用一點時間來可以了解高雄在這兩年的變化，包括捷運各項施政的推動都已經加速地在前進，那也變美變漂亮。
陳其邁認為，高雄這四年來高雄政治的變化，經歷四次的投票，其實市民的感受非常深刻，所以在未來的四年應該要告別過去的對立，告別過去的紛擾，能夠往前大步邁前，儘速在整個國際競爭的腳步裡面，高雄能夠快速地前進。
陳其邁強調，所以在他擔任市長的這兩年，施政不僅節奏、效率要增加，讓過去停滯的建設加速的往前，更重要的是能夠不分黨派，不管是原鄉部落，或者是在市區的建設，都是一樣的道理，就是希望說能夠揮別過去，大步向前，這個都是這兩年大家的共同努力，在未來的四年大家同樣的攜手合作，往前大步邁進。