會發亮的翅膀 ─ Bentley推出全新“Flying B”車頭立標

我是廣告 請繼續往下閱讀
其實許多品牌在安全考量下〈尤其是對行人方面〉，已經取消傳統立標，或是改為選配，但既然買了Bentley，少了立標似乎就好想少了些什麼，所以有97%的Flying Spurs車主還是會選配立標。
在1920年代中期，Bentley開始使用“Flying B”立標，此次推出的新立標示第六代設計，Bentley的設計師與工程師們將“Flying B”立標的工藝與藝術水平提升到另一個層次，全新的“Flying B”立標採電動可收設計，可向下收進新設計的蓋板下方，同時在展翼的部分採用透明壓克力材質，並具有內透光照明，可讓展翼發光發亮，而這些都是“Flying B”立標首次採用的設計。
“Flying B”立標是以單件 316 級不銹鋼鑄造，具有奧氏體晶體結構，非常堅韌，能夠承受極端溫度，同時還添加了鉬，賦予其耐腐蝕性，讓他可以應付自北極圈到赤道的所有氣候。
同時“Flying B”採用熔模（脫蠟）鑄造工藝製成，這種技術通常用於精密部件，如燃氣輪機葉片，這種鑄造形式雖然耗時，但通常用於製造形狀複雜的部件，這些部件需要比砂型鑄造更嚴格的公差要求、更薄與更好地表面光潔度。
在製造過程中，首先，需要將熔化的蠟注入模具中，水溶性蠟核心流入由兩個製造丙烯酸水晶翼的空間，同時陶瓷中央核心在蠟模內為照明佈線創建了一個通道。然後將蠟徽從模具中取出，可溶性核心溶解，在蠟中創造出完美的“Flying B”。
接下來，蠟徽被包裹在多層含有膠體二氧化矽和氧化鋁的精細陶瓷溶液中；一旦這些元素凝固，蠟就會在蒸汽壓力室中熔化，從而留下帶有徽章形狀的陶瓷模具。
此時，將加熱至 1,600°C 的熔融 316 不銹鋼倒入陶瓷模具中，鋼冷卻並凝固後，去除陶瓷外皮，同時使用苛性鹼溶液在壓力下溶解陶瓷芯，而初成形的不銹鋼“Flying B”將為下一階段做好準備，以噴砂去除了陶瓷材料的任何微小痕跡，一種稱為“擠壓珩磨”的工藝可確保內部通道足夠光滑，以便佈線穿過。
在去除每一處陶瓷材料痕跡，並仔細測量組件以確保其符合所需的精確公差後，“Flying B”才會被送去進行手工拋光。手工工藝的最後一抹點綴出光滑不銹鋼的深邃光澤。
整個過程從開始到結束需要 11 週，此時“Flying B”已準備好組裝水晶亞克力翅膀、電線和微型 LED，當其裝上車展開時會造就發光展翅的效果了。