小勞勃道尼為新戲「剃光頭」老10歲 意外撞臉2名人
好萊塢男星小勞勃道尼（Robert Downey Jr.），因演出漫威電影宇宙中《鋼鐵人》與《復仇者聯盟》而廣為人知；小勞勃道尼與漫威結束合作後，西元2021年開始與南韓名導朴贊郁合作拍攝《同情者》（The Sympathizer），離開舒適圈且從大銀幕轉到小銀幕，小勞勃道尼戲路毫無設限。近日小勞勃道尼以「光頭造型」現身活動，居然一次撞臉兩位名人，引發熱烈討論。
現年57歲的好萊塢男演員小勞勃道尼，日前於美國洛杉磯出席頒獎典禮，只見他剃光所有髮絲，頂著一顆發亮的光頭新造型現身，看起來蒼老許多，疑似是為了電視劇《同情者》而特別設計的造型；眼尖的網友發現，小勞勃道尼新造型模樣撞臉亞馬遜創辦人貝佐斯（Bezos），港媒則是形容他瞬間老了10歲，還撞臉65歲香港男演員李成昌。
小勞勃道尼這一顆閃亮光頭造型，其實是出自兩個兒子的妙手，日前他準備了5項理髮工具提供給孩子們選擇，小兒子用電動剃刀仔細替父親理髮，影片中小勞勃道尼不時歪著頭配合兒子身高，孩子們細心操作笑得好開心，最後小勞勃道尼還讓兒子在自己的光頭上作畫，畫出一顆大南瓜應景萬聖節，足以見得父子感情像朋友一般親暱。