COMEBUY三方聯名打造時尚「鈦潮行杯」 提倡隨手愛地球
今年對於各行各業可說是一個不折不扣的「環保年」。每個住在美麗地球的我們，更加了解到地球只有一個的重要性，隨手做環保已經是刻不容緩！今年政府也紛紛推出許多環保政策，就是希望全民一起養成習慣，做環保愛地球。COMEBUY一直努力以永續經營為前提，響應環保更是不遺餘力，本次更找來保溫杯業界首屈一指（WOKY沃廚）及台灣第一大電商平台（momo購物）三方強勢聯名，一起攜手打造「COMEBUY鈦潮行杯」（手提激凍輕芯鈦瓷易潔層保溫杯 750 ml），搭配溫熱好喝又濃郁的「雙Q奶茶」「粉條奶茶」，不管選擇經典小芋圓、蕃薯圓或粉條，再搭配Q彈的珍珠，讓大家每一口都有咀嚼的幸褔感。凡於活動期間2022年11月25日至12月15日（共21天），至COMEBUY現場門市，單筆消費任一杯「雙Q奶茶」或「粉條奶茶」，即可享加購價659元獲得一組「COMEBUY鈦潮行杯（紺青藍，附贈：食品級矽膠粗吸管一支）」（原價：1980元／優惠價：899元）。由於現場門市，配貨數量有限；售完為止，自認搶不快的您，也可於2022年12月10日在唯一指定電商平台（momo購物）以每組優惠價899元找到。立即就從現在養成喝飲料做環保習慣！未來「COMEBUY鈦潮行杯」還有其他加碼環保優惠將推出，讓我們一起創造更美好的地球未來。
咀嚼系「雙Q奶茶」、「粉條奶茶」飽足又幸福
今年即將二十年尾聲的COMEBUY，更是領先業界以最高標準，自行設立安全實驗室，針對每批到門市原物料進行嚴格自主檢驗，並且透過第三方公證單位，進行茶葉檢測，為所有客人層層用心把關。在奶茶界中，COMEBUY最讓人印象的濃郁經典商品，絕對就是「雙Q奶茶」。香醇奶茶中加入珍珠X芋圓X薯圓，讓人一次就能享受三重Q彈口感，早已顛覆以往的經典風味。除此之外，還可以選擇COMEBUY專屬（Q彈粉條），誰說粉條只能出現在刨冰或甜品上面？COMEBUY早於五年前引領市場推出粉條加料，讓所有粉條迷為之瘋狂喜愛，原因就在晶瑩剔透的外型下，以健康蔗糖去蜜漬粉條，使其口感更加Q彈、更加滑順。兩款超Q、超谷溜的加料選擇，不管選擇哪一個配料？一定都讓身為咀嚼控的您，愛不釋口難以抉擇。
「WOKY沃廚」隨身走 環保「鈦」時尚
COMEBUY一直以年輕創新為訴求，本次特別找來保溫杯中最夯的（WOKY沃廚），一起攜手打造出最時尚的「COMEBUY鈦潮行杯」，同時更強勢與台灣最大電商平台（momo購物）三方合作，讓所有粉絲不管是COMEBUY實體店面；或線上通路平台都難以錯過。共同打造的「COMEBUY鈦潮行杯」擁有最流行簡約外觀與大容量750ml要求，同時再結合WOKY首創的「輕芯鈦瓷易潔層」技術，在陶瓷塗料中加入10％鈦成分，即便盛裝重口味飲品，亦不容易吸附異味；雙層真空結構，保溫保冰可達8小時，且隨瓶附贈「食品級矽膠粗吸管」，想喝加料手搖飲；哪怕珍珠、芋圓、粉條及晶球也都沒問題！瓶蓋上方加入特別的「隱藏式提手」設計，不管是購物、通勤還是運動，提了就能直接出發，更貼近每個生活情境需求。是不是包包中總差一款杯子呢？把握最後這個全部兼具需求的「手提激凍輕芯鈦瓷易潔層保溫杯750ml」。
COMEBUY 暖心熱推薦 （一般門市）
雙Q奶茶 原價60元（L）
粉條奶茶 原價60元（L）
COMEBUY 心熱推薦（商場門市：榮總、長庚、光華）
雙Q奶茶 原價65元（L）
粉條奶茶 原價65元（L）
環保加購優惠介紹：
重磅環保聯名杯，搭配任一杯檔期飲品即享加購價659元
檔期商品：雙Q奶茶（大杯）／粉條奶茶（大杯）環保聯名杯：原價 1980元／優惠價 899元
活動時間：111／11／25（五) 至 111／12／15（四）共計二十一天
活動說明：凡於COMEBUY門市單筆消費任一杯（L）檔期飲品，即可享有優惠加購價$659元，獲得一組（紺青藍、手提激凍輕芯鈦瓷易潔層保溫杯）
注意事項：本優惠僅於門市現場享有加購優惠，符合條件資格每 人每次可購買一組，數量有限，售完為止。
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