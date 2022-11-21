剖腹產會影響性生活嗎？英研究：剖腹或自然產皆不減低「性福感」

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產後性生活不受分娩方式影響根據衛福部國民健康署公佈的110年出生通報統計年報指出，採自然產方式生產的女性，佔去年的總人數高達62.36%，可見選擇自然產的產婦依然大有人在。根據外媒Study Finds報導，英國布里斯託大學（University of Bristol）和瑞典卡羅林斯卡學院（Karolinska Institutet）的一項聯合研究指出，生產後的性快感不受分娩方式的影響。換言之，自然產或剖腹產都不會影響產後的性生活。
這項研究分析了超過14,000名女性的產後性生活，範圍包括產後性生活的頻率、性快感和疼痛等因素。研究人員發現，無論是自然產或是接受剖腹產的女性，在分娩後六個月的追蹤結果表明，她們的性快感沒有顯著差異。但值得注意的是，接受剖腹產的女性，被認為更有可能在產後性交時出現陰道疼痛。
▲ 研究表明自然產和剖腹產女性在產後的性快感並沒有顯著差異。（示意圖／Unsplash）
自然產 vs 剖腹產自然產
自然產最大的優點就是後續麻醉風險低、傷口較小，媽媽產後即可飲水進食。寶寶出生後，因爲媽媽傷口恢復得較快，可立即母乳哺餵。但在自然產的過程中，會陰部組織會有較嚴重的撕裂傷，造成產婦日後骨盆腔脫垂，提高大小便失禁的風險。
剖腹產
自然產或剖腹產的判斷，與產婦與胎兒實際情況有關。若自然產風險較高，例如高齡產婦、寶寶胎位不正、臍帶繞頸等狀況，醫師會斟酌情況建議進行剖腹產。孕期過程中，胎兒及產婦狀況隨時都可能發生變化，因此必須與醫師做好充分溝通。
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